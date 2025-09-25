La UEFA decidirá la próxima semana si suspende a Israel y a sus equipos: la mayoría de los miembros están a favor

UEFA se reunirá la próxima semana para decidir la participación de Israel y sus equipos en competiciones europeas, con la mayoría de sus miembros inclinada a suspenderlos.

Según The Times, "la mayor parte de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión de Israel". También lo estaría el grueso de las federaciones europeas.

Ocho expertos independientes de la ONU, incluida la relatora para Palestina Francesca Albanese, pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

Quienes apoyan la medida citan el precedente de Rusia, excluida de las competiciones europeas tras la invasión de Ucrania en 2022. Para esos sectores, sancionar a Israel resultaría coherente con decisiones previas y consolidaría la respuesta colectiva ante estas violaciones graves.

Una suspensión por parte de la UEFA no estaría ligada automáticamente a la FIFA, aunque complicaría la posición de dicho organismo con vistas al Mundial de 2026. Noruega y Italia lideran el grupo donde Israel lucha por la clasificación para el torneo internacional.

En competición de clubes, el Maccabi Tel Aviv es el único representante israelí esta temporada. El equipo afrontó este miércoles protestas al jugar en Europa League contra el PAOK griego, un episodio que ha alimentado las demandas de quienes piden una respuesta deportiva contundente.

UEFA ya mostró en agosto su rechazo simbólico a la matanza de civiles con una pancarta en la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, sin mencionar a Israel. La distancia entre gesto y acción real alimentó las críticas y la presión.

En su día, la federación comunicó también la muerte del futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, y Mohamed Salah preguntó en redes: "¿Podéis decirnos cómo, dónde y por qué murió?". Al-Obeid fue asesinado mientras esperaba ayuda humanitaria en Gaza.

Petición desde la ONU

Los expertos de la ONU subrayaron que el boicot "debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales", porque los atletas no pueden cargar con decisiones gubernamentales. Insistieron en que no debe aplicarse discriminación ni sanciones por origen o nacionalidad.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado", agregaron los especialistas, reclamando sanciones a entidades deportivas estatales cuando así lo exijan los hechos.

Esta semana se reunieron en Marbella los secretarios generales de las 55 federaciones miembro, presidida la cita por Rafael Louzán, para coordinar posturas. Aunque sin poder sancionador, su alineamiento puede preparar el terreno y orientar la votación del Comité Ejecutivo.

También Qatar ha intensificado su presión diplomática sobre la UEFA para lograr la exclusión de Israel. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y líder en la ECA, figura como actor clave en las gestiones y la presión económica y diplomática.

Éric Cantona y otras figuras reconocidas han criticado a su vez la "doble vara de medir" al afirmar: "Cuatro días después de que empezara la guerra en Ucrania, FIFA y UEFA suspendieron a Rusia. Estamos ahora 716 días después del comienzo de lo que diversos organismos llaman un genocidio e Israel sigue pudiendo participar". Todo se inclina hacia una medida similar.