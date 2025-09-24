Julián Álvarez acude al rescate de Simeone: tres goles y una exhibición en la remontada del Atlético ante el Rayo Vallecano

Julián Álvarez celebra uno de sus goles con el Atlético ante el Rayo. REUTERS

El delantero argentino firmó uno de sus mejores días como atlético al anotar un triplete que permite a su equipo coger aire.

Estaba contra las cuerdas el Atlético de Madrid a falta de diez minutos para el final. El Rayo Vallecano estaba asaltando el Metropolitano y los tambores de crisis empezaban a escucharse cerca, demasiado cerca. [Así vivimos la victoria del Atlético ante el Rayo]

El aficionado colchonero temblaba en la grada y Simeone se desquiciaba en el banquillo pese a que lo había puesto todo de su parte. En este momento crítico apareció Julián Álvarez para acudir al rescate de todos, del Atlético y del Cholo.

El argentino encontró su noche mágica y se colgó la capa de super héroe para darle la vuelta a la peor situación del Atlético en años. Primero aprovechó un rechace para encender la mecha con el empate, y a escasos minutos del final se sacó un truco de mago de la chistera.

Un zurdazo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Batalla pese a su estirada y que puso patas arriba el Metropolitano. Lo que todo eran caras largas diez minutos atrás, se habían transformado en sonrisas desbocadas y desahogo.

El Atlético respira con este resultado y sobre todo coge confianza de cara al fin de semana. El derbi ante el Real Madrid se dibuja en el horizonte, y esta forma de remontar hace que los colchoneros vean las cosas de forma muy diferente.

Una final anticipada

Parece exagerado decirlo en septiembre, pero el Atlético de Madrid se enfrentaba a algo muy parecido a una final a estas alturas de la temporada. Con una única victoria en cinco partidos y alejándose cada vez más de la cabeza de la clasificación, los colchoneros tenían la obligación de ganar al Rayo Vallecano.

La historia de otros días, sin embargo, estuvo a punto de repetirse. El Atleti arrancó bien y a los quince minutos ya mandaba en el marcador. El gran protagonista de la noche, Julián Álvarez, ya estaba haciendo de las suyas desde el inicio.

En una primera parte controlada, el Rayo iba a dar el gran susto justo antes del descanso. Pep Chavarría soltó un latigazo inverosímil desde 30 metros y marcó el gol de la jornada. Un escándalo de acción para darle un mordisco a la moral atlética.

Simeone debió de dar una buena arenga en el descanso porque su equipo salió muy activo al campo. Acogotó al Rayo en su campo, pero no terminó de encontrar el camino del gol. Buena imagen, pero sin finalización. Lo mismo que en días anteriores.

Los fantasmas empezaban a planear y se hicieron realidad con el gol de Álvaro García. Pese a que el colegiado anuló la acción en un primer momento por fuera de juego, el VAR dijo que la posición del jugador del Rayo era legal y terminó batiendo en el mano a mano a Oblak.

El más difícil todavía para el Atlético. Ahí el partido se volvió loco. Simeone no escatimó en delanteros y ya se lo había jugado todo antes incluso del gol rival.

Al rescate, Julián Álvarez. El argentino empató casi acto seguido al aprovechar un rechace tras un cabezazo de Giuliano, pero lo mejor estaba por llegar.

A falta de dos minutos para el final, 'la Araña' se paseó por la frontal del área, armó su pierna izquierda y soltó otro latigazo para hacer el 3-2. El gol definitivo, el tanto que le da aire al Atlético de Madrid y que tranquiliza a Simeone.