Expertos de la ONU piden a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel de las competiciones

Ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese, instaron este martes a la FIFA y a la UEFA a excluir a la selección de Israel de los torneos internacionales, argumentando que se debe reaccionar ante lo que califican como un genocidio en curso en los territorios palestinos ocupados.

En un comunicado conjunto señalaron que el deporte no puede transmitir la impresión de que "todo continúa con normalidad" y subrayaron que las organizaciones deportivas tienen la responsabilidad de no ignorar violaciones graves de los derechos humanos, especialmente cuando sus plataformas sirven para dar apariencia de legitimidad a situaciones de injusticia.

De acuerdo con los expertos, los Estados que albergan competiciones internacionales, que son sede de estas entidades o que participan en partidos frente a equipos israelíes, también deben cumplir con la obligación de no mostrarse neutrales ante un posible genocidio.

El pronunciamiento recordó asimismo que la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó la semana pasada que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

Además, la Corte Internacional de Justicia ya había establecido en 2024 que todos los países tienen la obligación legal de actuar frente a ese crimen si se determina que está ocurriendo.

Los firmantes hicieron hincapié en que cualquier llamado al boicot debe dirigirse al Estado de Israel y no a los atletas de forma individual, pues no corresponde responsabilizar a los jugadores por las decisiones políticas de su gobierno.

Por lo tanto, enfatizaron, no debe producirse discriminación ni penalización basada en nacionalidad u origen.

"Las selecciones nacionales de Estados responsables de violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser apartadas de la competencia, como ya ha sucedido en otras ocasiones", apuntaron.

Junto a Francesca Albanese, reconocida por sus constantes críticas a las acciones de Israel en Gaza en los últimos años, suscribieron el texto la relatora de la ONU sobre derechos culturales, Alexandra Xanthaki; la relatora sobre racismo y xenofobia, K.P. Ashwini; y los cuatro integrantes del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos.