El Manchester City le gana el pulso a la Premier por los contratos de patrocinio

El Manchester City y la Premier League parecen condenados a entenderse. Después de varios meses de espera, la liga inglesa y el club mancuniano han llegado a un acuerdo respecto a las Reglas de Transacciones entre Partes Asociadas.

Una norma que pretendía evitar que clubes como los citizen o el Newcastle, principalmente, se lucraran con jugosos contratos de patrocinio vinculados a sus propietarios. Patrocinios inflados, muy por encima del precio de mercado, para inyectar dinero en las arcas del club.

"El Manchester City y la Premier League han alcanzado un acuerdo en relación con el arbitraje iniciado por el club este año sobre las normas APT y, como resultado, las partes han acordado dar por terminados los procedimientos", señaló el escrito de la entidad.

"Este acuerdo pone fin a la disputa entre las partes respecto a las normas APT. Como parte del acuerdo, el Manchester City acepta que las actuales normas APT son válidas y vinculantes. Se ha acordado que ni la Premier League ni el club realizarán más comentarios sobre el asunto", añadió.

El origen

El conflicto se originó en 2023, cuando un acuerdo de patrocinio con Etihad Airlines, patrocinador del estadio y de la camiseta del City, fue bloqueado por no considerarse de "valor de mercado justo".



Tras un primer tribunal que dio parcialmente la razón al equipo dirigido por Pep Guardiola, la Premier League optó por modificar la normativa en lugar de eliminarla por completo, lo que llevó al Manchester City a presentar un nuevo desafío legal que habría derivado en un segundo tribunal en octubre.



Este acuerdo pone fin a un enfrentamiento que está separado del caso de las 130 supuestas irregularidades financieras ocurridas entre 2009 y 2018 y que van desde problemas en los contratos hasta no proveer de información correcta a la liga, que aún no ha recibido veredicto.

Al City se le acusa de no dar información financiera precisa entre 2009 y 2018, de no dar los detalles correctos en cuanto a los pagos a jugadores y entrenadores en el mismo periodo y de incumplir las reglas financieras de la UEFA entre 2013 y 2018.

La sanción que puede recibir el City en caso de ser declarado culpable puede ir desde la pérdida de puntos al descenso de categoría, o quedarse en una multa económica como ya le pasó en 2019 cuando la UEFA le sancionó con dos años sin competir en Europa (antes de acabar en sanción financiera)