Sergio Ramos sorprende y se pasa a la música con una nueva canción llena de guiños al Real Madrid: "Y tú lo sabes, Cibeles"

'Cibeles', así se llamará la nueva canción anunciada por el futbolista Sergio Ramos y que saldrá a la luz este domingo 31 de agosto. El defensor, que actualmente juega en el Monterrey de México, seguirá así su incursión en la música.

Ramos ha publicado este sábado en sus redes sociales los primeros segundos de la canción, con claros guiños hacia el Real Madrid. Ya dejó algunas pistas antes haciendo circular alrededor de La Cibeles una furgoneta con el lema 'Tu me pediste que vuele' y su ya firma habitual, 'SR93'.

El tema contará con la participación del compositor y productor colombiano Sky (Alejandro Ramírez Suárez), conocido por su trabajo con artistas urbanos como Ozuna, J Balvin y Feid.

CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

La relación de Sergio Ramos con la música comenzó desde muy joven. El central andaluz es un gran amante de la música y desde que era muy joven le ha encantado componer canciones, así como tocar instrumentos y participar en proyectos.

Su primera gran aventura en la música llegó en 2016 cuando su voz junto a la de Niña Pastori fueron las encargadas de cantar 'La Roja Baila', el himno oficial de la selección española para la Eurocopa de aquel año.

Esta colaboración, producida por RedOne (conocido por trabajar con artistas como Lady Gaga y Jennifer Lopez), marcó su debut oficial en el mundo musical y alcanzó el puesto 43 en las listas españolas. Posteriormente, Ramos cantó junto a Canelita la canción 'A quién le voy a contar mis penas'.

En 2018, Ramos sorprendió a sus seguidores con 'SR4', un rap autobiográfico sobre su vida. El tema, que describió como una reflexión sobre su trayectoria personal y profesional, fue creado en "su casa, con unos amigos, mucha magia", según sus propias palabras.

El mismo año, colaboró con Demarco Flamenco en 'Otra estrella en tu corazón', otra canción dedicada a la selección española para el Mundial de Rusia. Su estreno más reciente fue en diciembre de 2023: 'No me contradigas', junto al trío flamenco Los Yakis.

Además, el cantante mexicano Carín León reveló meses atrás que estaba preparando una colaboración con Sergio Ramos en la que fusionarán "flamenco y regional mexicano".

Ramos no solo canta, sino que también toca instrumentos. Ha demostrado públicamente su habilidad con la guitarra flamenca, incluyendo una interpretación de 'Entre dos aguas' de Paco de Lucía junto a Pablo Motos en El Hormiguero en 2019. "En el flamenco no se puede mentir", explicó Motos sobre la pasión compartida que tienen por este género.

La próxima aparición de Ramos en El Hormiguero el próximo lunes 1 de septiembre, junto a Bertín Osborne, probablemente servirá para promocionar su nueva canción 'Cibeles' y compartir más detalles sobre este proyecto musical.