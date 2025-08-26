Lucas Vázquez seguirá los pasos de Carvajal y Xabi Alonso: cierra su fichaje por el Bayer Leverkusen

Era una incógnita lo que iba a ocurrir con Lucas Vázquez, sin equipo tras acabar el Mundial de Clubes, y el camino ahora se despeja. Jugará en el Bayer Leverkusen, que lo ficha como agente libre y lo anunciará en las próximas horas.

Según la exclusiva dada por el periodista Fabrizio Romano, Lucas Vázquez ya pasó el reconocimiento médico en secreto y está todo listo para la firma del contrato. El Leverkusen, club que se despidió en mayo de Xabi Alonso tras fichar por el Real Madrid, se hace con uno de los veteranos merengues.

Desde su adiós al Madrid después de caer en semis del Mundial, Lucas ha ido meditando su futuro. Con ofertas desde el fútbol árabe y acercamientos, incluso, de equipos españoles, el lateral gallego se ha decantado por un conjunto del que también formó parte su excompañero Dani Carvajal.

Con tales referencias, Lucas Vázquez dará a sus 34 años el salto a la Bundesliga, siendo esta su primera experiencia en el extranjero. En la cantera del Madrid desde los 16, salvo una temporada cedido en el Espanyol (2014/15), su carrera se desarrolló siempre con la camiseta blanca.

Lucas firmará un contrato de dos años con el Leverkusen hasta junio de 2027. Durante su etapa en el primer equipo del Madrid se consolidó como un jugador de rotación y ha recopilado un palmarés sobresaliente: cuatro Ligas y cinco títulos de la Champions League, entre otros trofeos.

Lucas Vázquez, en su despedida del Real Madrid junto a Mbappé y Lunin Real Madrid

A las órdenes de Ten Hag, el sustituto de Xabi en el Bayer, Lucas aporta experiencia —más de 400 partidos oficiales con el club blanco— y liderazgo, cualidades que le permiten encajar en un Leverkusen necesitado de un perfil experimentado para la rotación.

Lucas ha vestido la camiseta de la selección española —participó en Euro 2016 y en el Mundial de 2018—, si bien en la más reciente etapa no ha contado para Luis de la Fuente; su experiencia internacional suma contexto a su llegada a una liga competitiva como la Bundesliga.

Para el Bayer Leverkusen será un fichaje de perfil práctico: un lateral/extremo con experiencia en grandes citas que puede ofrecer minutos fiables y competencia por la banda derecha. No es un golpe de efecto mediático, pero sí una incorporación sólida para la rotación y el vestuario.