El Mbappé de siempre, en un Real Madrid renovado, da la primera victoria de Liga a Xabi Alonso contra Osasuna

El arranque de temporada del Real Madrid para Xabi Alonso es para ilusionarse. Ganaron los blancos a Osasuna, sin un resultado abultado, luciendo mucho mejor en lo colectivo que antes del verano. Lo que no cambia: el primer goleador del Madrid versión 2025/26 fue el mejor goleador del mundo del pasado curso. Mbappé es la estrella sin discusión. [Narración y estadísticas: Real Madrid 1-0 Osasuna]

El francés, estrenando el dorsal 10 que hereda del legendario Modric, fue el jugador diferencial. Al Madrid, a los 50 minutos de partido, solo le costaba el gol ante un Osasuna encerrado atrás y Mbappé salió al rescate. Forzó un penalti y se encargó de transformarlo.

Además de Mbappé, el protagonismo recayó en el debut de Franco Mastantuono, la nueva ilusión adolescente merengue, y el regreso de Carvajal al Santiago Bernabéu tras su grave lesión. Dos alegrías que, unidas a la victoria, cerraron un arranque prometedor de Liga para el Madrid de Xabi.

Mastantuono y Mbappé se felicitan por una acción EFE

Un 19 de agosto jugó Xabi Alonso su último partido con el Real Madrid en el Bernabéu y un 19 de agosto lo dirigió por primera vez en el mismo escenario. El tiempo pasa —once años exactos— y los roles cambian —de jugador a entrenador—, pero la conexión sigue siendo la misma.

Se presentó el Madrid de Xabi ante su público con tres de sus cuatro fichajes en el once (Trent, Huijsen y Carreras). Mastantuono, aterrizado hace cinco días, empezó desde el banquillo, ajeno a la falsa polémica de la que le hicieron protagonista en las últimas horas por su ficha con el Castilla.

Este nuevo Madrid sabía que tenía que salir a impresionar y ahogó a Osasuna desde el principio. Lució mucho mejor pie con el balón jugado, especialmente desde la defensa, con el equipo muy junto y tardando poco en recuperar la pelota.

A Vinicius le aplaudieron en sus presiones y los ataques se centraron siempre por su banda. Así fue haciéndose el Madrid con el control total del juego —83% de posesión en la primera media hora—, pero le faltó un poco de chispa en el toque para romper la defensa en el área de los rojillos.

Xabi Alonso dando instrucciones durante el Real Madrid - Osasuna EFE

Hasta la pausa de hidratación, donde el italiano Lisci animaba a los suyos y Xabi daba instrucciones con intensidad empezando por Vinicius, hubo pocas ocasiones. Las mejores llegaron de chuts lejanos de Huijsen y Militao. Fiel reflejo del plan de Alonso: cuando atacan, la línea de defensa también empuja.

Monólogo del Real Madrid en 45 minutos. Sin gol. Hasta el descanso, Mbappé dejó un tiro colocado —que se vio dentro— y ya. A Osasuna le costó un mundo salir de su campo, pero la apuesta de Lisci era clara: aguantar los once juntos.

Mbappé al rescate

La segunda parte arrancó sin novedades en los equipos. El Bernabéu coreaba a Xabi, también a Mastantuono y Carvajal cuando salieron a calentar. Se acordaron irónicamente desde el fondo sur del presidente de LaLiga: "Vete a Miami, Tebas vete a Miami", se cantó.

En esas que el estadio no quería que la noche se enfriase —un imposible, en realidad, en el verano de Madrid—, Mbappé abrió el partido forzando un penalti. Juan Cruz se llevó por delante al rapidísimo delantero francés y el árbitro, Adrián Cordero, no dudó en señalar la infracción.

Con el rol de lanzador definido y con el '10' en la espalda, Mbappé tiró el penalti y marcó el primer gol de la temporada del Real Madrid. El primero de una nueva era gracias a una genialidad del galo.

Mbappé lanza el penalti del gol contra Osasuna EFE

El 1-0 obligó a Osasuna a dar un paso adelante, lo que indirectamente abrió más puertas al Madrid para jugar entre líneas. No pasaba apuros el equipo blanco y se seguía gustando Mbappé, enloqueciendo al estadio con un doble regate.

Vuelve Carvajal, debuta Mastantuono

Xabi Alonso quería que el partido no entrara en fase de relajación e hizo un doble cambio cargado de simbolismo. Por un lado, la reaparición de Carvajal en el Bernabéu sustituyendo a Trent. Por el otro, el debut con el Madrid de Mastantuono por Brahim.

Mastantuono, a pesar de los 18 años, lució madurez y pudo hacer el segundo en los más de 20 minutos que tuvo en el campo. Un chico que tiene estrella y con poco ya ilusiona. Xabi prefirió a Franco —y también a Gonzalo, que entró después al campo— por delante de Rodrygo, que calentó pero no jugó. El mensaje parece claro.

En un momento de la temporada donde las piernas pesan, y más en el Madrid con apenas dos semanas de pretemporada, las pulsaciones se rebajaron en los últimos diez minutos. Eso les costó algún susto a los de Xabi cuando los rojillos llenaron su área.

El pitido final fue casi un alivio, aunque tuvo un feo cierre el partido por la roja directa que vio Bretones tras una dura acción con Gonzalo.

Carvajal agradece a los aficionados del Bernabéu la ovación recibida en su regreso tras lesión EFE

Tras el prólogo del Mundial de Clubes, el estreno del Madrid de Xabi Alonso fue de notable. Mbappé es su mejor jugador, Vinicius vuelve a encontrar su lugar y el juego, con Güler al timón, sigue dando pasos hacia delante.

De los fichajes, quizás el que menos personalidad demostró fue Trent, si bien el guante que tiene en su bota es innegable. Carreras, Huijsen y Mastantuono, con una media de 20 años entre los tres, demostraron estar preparados para jugar en el club de las 15 Copas de Europa.

Falta trabajo por hacer, pero el viento sopla de cara para el nuevo Madrid, que empieza con tres puntos en el bolsillo. Xabi Alonso se estrena en el Bernabéu por la puerta grande.