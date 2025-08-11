La alineación probable del Real Madrid frente al Tirol en el partido de pretemporada

El Real Madrid vuelve a escena para disputar su único partido de pretemporada. Lo hará en Austria, lejos del glamour y la espectacularidad de sus giras por Estados Unidos durante los últimos años. Algo obligado fruto de la escasa preparación que están teniendo los blancos tras el Mundial de Clubes.

Será el WSG Tirol quien ponga a prueba a un Real Madrid de Xabi Alonso que buscará seguir optimizando la forma física de sus futbolistas hasta el próximo martes 19 de agosto frente a Osasuna en el estreno liguero.

De nuevo, al igual que ocurrió hace apenas unos días contra el Leganés, el técnico tolosarra pondrá en liza a un equipo plagado de futbolistas titulares. Eso sí, no podrá contar con Fede Valverde fruto de una sobrecarga muscular de última hora.

Courtois volverá a ser el defensor de la portería madridista y por delante tendrá una línea de tres centrales y dos carrileros. Carreras ocupará el perfil izquierdo y es probable que sea Carvajal quien actúe desde la derecha en detrimento de Arnold. Necesita rodaje el lateral español.

En el eje de la zaga estará Tchouaméni como líbero y a sus flancos tendrá a Huijsen y Rüdiger. Recordemos que el alemán está sancionado por seis partidos tras lanzar un objeto al árbitro de la final de la Copa del Rey.

Las dudas llegan en el centro del campo. Las bajas de Bellingham, Camavinga y Valverde podrían obligar a Xabi Alonso a formar con el canterano Thiago Pitarch junto a Güler y Brahim. Ese podría ser un esquema si Tchouaméni es finalmente central.

Arriba no hay demasiadas dudas. Con un Rodrygo sin oportunidades y a la espera de ver si saldrá o no del club, y con la lesión de Endrick, los puestos de ataque quedan para Vinicius, Mbappé y Gonzalo.

La misma delantera que formó en la eliminación del Mundial de Clubes frente al PSG y que ahora Xabi Alonso buscará encajar de la mejor forma posible para sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos.

Gonzalo se ha ganado definitivamente un hueco en la primera plantilla. Su rendimiento en el Mundial de Clubes fue sublime (acabó como máximo goleador) y buscará ahora hacerse un hueco en una de las posiciones más delicadas y exigentes del mundo: ser el delantero del Real Madrid.