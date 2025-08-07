El verano del Sevilla, reflejo de la dura realidad de La Liga: ni un euro de gasto para el hasta hace poco rey del mercado

El mercado veraniego del Sevilla F.C, con cero euros gastados en fichajes y cero euros ingresados por ventas, refleja la nueva realidad para el club hispalense, sumido en una crisis deportiva y económica de cierta gravedad.

Si hasta hace poco el Sevilla se constituyó como un experto en fichar talento desconocido a bajo coste que posteriormente se vendía por grandes cantidades —a la vez que mantenía su competitividad—; el nivel del equipo ha ido a la baja sin posibilidad de corregir la situación desde el mercado.

Aunque el equipo acabó la temporada pasada peleando por no descender hasta el final, no solo no se han acometido los refuerzos necesarios, sino que jugadores como Juanlu, Badé o Lukebakio podrían salir en las próximas semanas y sus reemplazos deberán tener un coste mínimo.

El nuevo entrenador del equipo, Matías Almeyda, se ha mostrado optimista de cara a la llegada de nuevos futbolistas a pesar de la terrible situación financiera del club.

Pero después de la temporada 2024/25, en la que el Sevilla acabó 17º a un punto del descenso, el horizonte es complejo y la capacidad de maniobra, limitada.

Hasta ahora, tan solo han llegado Alfon González, del Celta, y Gabriel Suazo, del Toulouse, ambos a coste cero. En lo referente a las salidas, más de lo mismo: los cedidos como Saúl o Sambi Lokonga dejan el club sin impacto en la caja.

Evolución del gasto en fichajes por temporada del Sevilla F.C. Elaboración propia. Fuente: Transfermarkt

El club, ahogado por el límite salarial de La Liga (el más bajo de la competición), está obligado a subsistir con canteranos, cesiones o jugadores libres.

Para mejorar la situación, el Sevilla ha buscado la salida de jugadores como Loic Badé o Lukebakio. Sin embargo, el central, como ya hiciera en invierno con el Aston Villa, se ha negado a marcharse al Bournemouth por 30 millones que hubiesen dado oxígeno al mercado sevillista.

Otra salida que podría afectar en lo deportivo, pero aliviar en lo monetario, es la de Juanlu. El lateral declinó una oferta de la Premier porque prefiere irse al Nápoles, que ofrece unos 17 millones que caerían como agua de mayo en las arcas hispalenses.

Con estas ventas, el Sevilla buscará cesiones o fichajes de bajo coste que formen una plantilla más compensada y con la que luchar por la permanencia, salvo sorpresa. Logrado ese objetivo, tocará intentar volver poco a poco a la zona noble y regresar a Europa.

El fin de un modelo

Desde su regreso a primera división en 2001, el Sevilla vivió una época gloriosa en lo deportivo y estable en lo financiero gracias a un modelo rentable que llevaba la firma de Monchi como director deportivo.

En sus dos etapas en el club (2000-2017 y 2019-2023), el actual secretario técnico del Aston Villa implantó una filosofía de club vendedor con gran capacidad para el scouting que generaba plusvalías en cada mercado.

Aunque también hubo apuestas que salieron mal y se despilfarró mucho dinero, los datos de Transfermarkt reflejan que en las 21 temporadas con Monchi en los despachos, el Sevilla gastó 549 millones de euros e ingresó 1.037, con un superávit de 488 kilos.

Evolución de los ingresos por ventas del Sevilla FC entre 2005 y 2025. Elaboración propia. Fuente: Transfermarkt

En la retina, es imposible olvidar fichajes que generaron cuantiosas plusvalías, como Dani Alves, M'Bia, Clément Lenglet o Jules Koundé; canteranos que llenaron las arcas sevillistas, como Jesús Navas, Coke o Sergio Ramos; y jugadores que ofrecieron un rendimiento espectacular, como Julio Baptista, Luis Fabiano o Kanouté.

En general, el equipo apenas notaba cada reconstrucción. Siete Europa Leagues, dos Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y siete ediciones disputando la Champions así lo certificaban, pero la tendencia del Sevilla en las últimas temporadas va a la baja.

Frédéric Kanouté, en un partido del Sevilla Reuters

Después de nueve años quedando entre los siete primeros clasificados de La Liga, el Sevilla lleva tres años instalado entre la zona media y baja de la tabla (11º, 13º y 17º en las tres últimas temporadas).

El cada vez menos frecuente acierto en los fichajes (antes y después de la salida de Monchi) ha ido devaluando el proyecto, pero el punto de inflexión lo marcó la temporada 2019/20.

El Sevilla realizó la mayor inversión de su historia en fichajes (188 millones), pero no logró entrar en Champions. Además, la pandemia recortó los ingresos del club, provocando la tormenta perfecta.

El club ha presentado pérdidas de casi 200 millones de euros en los últimos cursos y la situación es peor que la crisis vivida a finales de los 90 que llevó al Sevilla al descenso.

Evolución de la posición final del Sevilla en La Liga en los últimos veinte años. En dorado, los años que ganó la Europa League. Elaboración propia. Fuente: Transfermarkt

Horizonte complejo

Con la venta de Juanlu Sánchez prácticamente cerrada y el Leverkusen tocando en la puerta de Badé, el Sevilla podría perder a dos titulares que, a cambio, liberarían la masa salarial suficiente para cubrir las urgentes carencias de la plantilla.

Los nombres que más suenan en el mercado hispalense incluyen Brian Oliván como lateral izquierdo desde el Espanyol, Youcef Atal del Al-Sadd y Zeki Çelik de la Roma como posibles sustitutos de Juanlu en el lateral derecho.

El nuevo técnico sevillista es un declarado admirador de Marcelo Bielsa y busca imponer un esquema de 4-2-3-1 en el que se recupere la figura del enganche y la de los extremos incisivos. Su pizarra apuesta por la presión alta y el fútbol de posesión, pero el equipo necesita más refuerzos.

La llegada de Suazo, uno de los mejores laterales zurdos de la Ligue 1 la pasada temporada, ha sido la gran baza de la dirección deportiva. Mejorar en defensa y encontrar un goleador que supere las 11 dianas de Lukebakio, son una condición sine qua non para mejorar respecto a la nefasta campaña 24/25.