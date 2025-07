Laporta, alto y claro sobre el culebrón 'Nico Williams': " Mis prioridades eran Luis Díaz o Rashford antes que él"

Ya han pasado tres semanas desde que Nico Williams diese un 'portazo' al Barça y renovara con el Athletic Club. Sin embargo, el nombre del futbolista navarro todavía sigue siendo tema de conversación a pesar de la reciente llegada de Marcus Rashford al conjunto azulgrana.

En este caso fue Joan Laporta quien rompió su silencio sobre el culebrón 'Nico Williams'. Lo hizo en una entrevista a Mundo Deportivo donde aclaró que el extremo del Athletic nunca había sido la primera de las prioridades del club.

"Deco me comentó que teníamos que escuchar la propuesta del agente de Nico Williams. Mi prioridad, en principio, era Luis Díaz o Rashford. En estos casos, siempre me fío de la dirección deportiva, que me transmitió que debíamos escuchar lo que nos planteaba", manifestó Laporta.

La contratación de Luis Díaz era complicada y estábamos en pleno proceso de negociaciones con Rashford, pero vino el agente de Nico Williams ofreciendo la posibilidad de ficharle", aclaró.

"Había mucha diferencia de lo que nos dijeron a lo que al final era respecto a los plazos de pago, la comisión del agente... toda una serie de variables que hacían indicar que no se produciría la operación", añadió el presidente del Barça.

Rashford, el elegido

Finalmente, después de tres semanas de espera, acabó siendo Marcus Rashford quien aterrizó en la Ciudad Condal. Lo hizo en forma de cedido y con una opción de compra cercana a los 30 millones para sacarlo del Manchester United en junio de 2026.

Sobre el inglés, también habló Laporta durante la entrevista. Aseguró estar "muy contento" y destacó la sinceridad como una de sus grandes virtudes.

"Ha venido fuerte como una roca, está muy ilusionado, ha entrado bien con sus compañeros y estoy muy contento porque hace dos años nos ganó él en la Europa League. Marcó la diferencia de la eliminatoria y por eso estoy muy feliz de que haya venido", apuntó.

Rashford llega al Barça para ser un recurso muy útil para Flick. Lo más probable es que parta desde el banquillo, pero puede ser la principal alternativa para los tres frentes del ataque. El Barça suma con él una pieza en la rotación que echó en falta el curso pasado.

El nuevo 14 del Barça: Marcus Rashford pic.twitter.com/7JHERUxGEV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2025

Su rendimiento es una incógnita. Flick deberá ser capaz de sacar su mejor versión si quiere que sea una pieza útil. El objetivo pasa por recuperar un nivel similar al de la 22-23 donde logró marcar 30 goles con el Manchester United.