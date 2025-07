Vandalizan el mural de Lamine Yamal vestido de Superman en mitad de la polémica por su fiesta de cumpleaños

El mural que celebraba el 18 cumpleaños de Lamine Yamal amaneció el pasado lunes cubierto de pintadas. La obra, que se encuentra en la plaza Joanic del barrio de Gràcia de Barcelona, fue atacada apenas un día después de que se desatara la controversia por la fiesta privada del delantero azulgrana.

Firmada por el artista urbano TV Boy, la pintura mostraba al joven futbolista enfundado en el emblemático traje de Superman, aunque en lugar de la clásica “S” lucía una gran “L” en el pecho.

La pieza formaba parte de la serie de graffitis que el creador de origen italiano ha dedicado a figuras como Messi, Cristiano Ronaldo besándose, a Andrés Iniesta o a Alexia Putellas.

"Quería hacer algo relacionado con su cumpleaños. Pensé en ponerle el ’18′, pero al día siguiente estaría desactualizado. Entonces se me ocurrió poner la ‘L’ de Lamine que es algo más eterno. Él es un campeón que ha venido para quedarse", explicó TV Boy en declaraciones recogidas por diversos medios.

Sobre un fondo grana, Lamine Yamal aparecía con los brazos en jarra y una sonrisa confiada, acompañado de las inscripciones "When the will is strong, obstacles are small" y "Super Lamine".

Lamine Yamal, en la rúa del Barça tras ganar La Liga FC Barcelona

El mural, ubicado en la calle Escorial, se convirtió en un símbolo de la juventud inclusiva que representa la nueva generación de futbolistas.

El ataque al grafiti coincide con la oleada de críticas que se desató tras la revelación de los detalles de su fiesta de cumpleaños, celebrada el sábado anterior. La organización ADEE presentó una denuncia al considerar inadecuada la contratación de personas con enanismo como parte del entretenimiento del evento.

El jugador, que cumplió 18 años el domingo 13 de julio, ha visto cómo su celebración se ha trasladado a los muros de la ciudad y ahora ha sufrido el reverso de la polémica. Los autores del vandalismo aún no han sido identificados, y se desconoce el móvil detrás del ataque.

El reciente caso de Nico Williams

No es la primera vez que un mural deportivo sufre actos vandálicos. El mes pasado, un graffiti de los hermanos Williams en Barakaldo fue destrozado por simpatizantes del Athletic molestos ante el posible fichaje de Nico Williams por el Barcelona.

Finalmente, aquel desencuentro se apaciguó cuando renovó con el club vasco hasta 2031.

El verano pasado, TV Boy retrató a Lamine Yamal junto a su amigo y compañero de la selección española, Nico Williams, para lanzar un mensaje de respeto contra el racismo y destacar su estilo desenfadado y madurez.

Con anterioridad, el artista ya había homenajeado a Alexia Putellas —en 2022 como superhéroe y de nuevo en 2024 junto a Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo—, apelando siempre al universo de los cómics para ensalzar el talento culé.

Mientras las autoridades locales valoran restaurar la obra, los aficionados y peatones del barrio de Gràcia lamentan el acto y reclaman más protección para este tipo de expresiones artísticas que dan vida a la ciudad.