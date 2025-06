La España rebelde de Luis de la Fuente quiere su triplete europeo: Lamine Yamal reta a su admirado Cristiano Ronaldo

Lo nunca visto. La Selección puede ganar su tercer título europeo por tercer verano consecutivo. O lo que es lo mismo, levantar un tercer trofeo en dos años naturales. Nations League en 2023, Eurocopa en 2024 y otra Nations en 2025. Sólo la Portugal de Cristiano Ronaldo se interpone en el camino.

La vigente campeona del torneo es, además, la favorita para hacerse con la victoria este domingo en el Allianz Arena de Múnich (21.00 horas). Lo es gracias, principalmente, al trabajo que viene haciendo Luis de la Fuente, el seleccionador que ha logrado unir a toda España.

31 partidos suma ya en el cargo y la sensación es que la historia de esta Selección apenas acaba de empezar. Entre los 26 convocados para esta Nations League suman una media de edad de 25,7 años. Sólo tres jugadores tienen 30 años o más (Morata, Isco y Remiro), y ninguno de ellos siquiera jugó el pasado jueves contra Francia.

La cara reconocible de la Selección, en ausencia del Balón de Oro, Rodri, es ya Lamine Yamal. Justamente la joya azulgrana puede ser el heredero de su compatriota en la gloriosa gala que cada año realiza France Football. Levantar la Nations League le acercaría un poquito más a ello.

Lamine Yamal, sin cumplir los 18 años —que los hará el próximo 18 de julio—, se ha convertido en una estrella mundial. Con el Barça y con España. Un reclamo fuera del campo y el futbolista al que todos sus compañeros buscan dentro de él.

En Stuttgart, contra la Francia de Mbappé, se demostró que cuando coge el balón, en las gradas despierta una expectación que ni Dembélé, el mejor de la última Champions, logra generar. El jueves, además de marcar un doblete, ganó 10 duelos, dio tres pases clave y recibió cuatro faltas. El peligro español se llama Lamine Yamal.

Este domingo se verá las caras por primera vez contra Cristiano Ronaldo. Si bien su ídolo siempre ha sido Leo Messi, el portugués es el otro espejo donde se ha mirado toda su vida. Difícil de reconocer por un producto de La Masía, pero así es. Es más sencillo para su amigo Nico Williams, que nunca ha ocultado idolatrar a la leyenda del Real Madrid.

Lamine Yamal también imita a Cristiano, como tantos otros de su generación. Le ha 'copiado' alguna celebración, siendo la última la que utilizó tras uno de sus goles contra Francia sentándose en la valla publicitaria. "Es una leyenda del fútbol pero yo haré mi trabajo que es ganar", decía después del partido sobre la figura del astro luso.

Ese carácter de Lamine Yamal ante las cámaras, a pesar de su corta edad, también recuerda más a Cristiano que a Messi. Siempre seguro de sí mismo, a veces hasta arrogante. Siempre se fijó en él.

Un vídeo en el túnel de vestuarios del Camp Nou, antes de un Clásico y cuando él era un niño, le delata. El (aún más) pequeño Lamine Yamal —de la mano de Sergio Ramos— no podía contener la emoción al ver a lo lejos a la entonces estrella del Madrid. Años después, y con Cristiano ya en los 40, se medirá por primera vez ante él.

El portugués 'bendijo' al "niño" —como así se refirió varias veces a Lamine Yamal— en la rueda de prensa previa a la final: "El niño está haciendo las cosas muy, muy bien, pero pido que le dejéis crecer por el bien del fútbol", dijo Cristiano.

Y le quitó hierro a su supuesto duelo con Lamine —quien es sólo tres años mayor que Cristiano Jr.—: "Siempre es Cristiano contra alguien, pero no es así. Habría que comparar a Lamine con Vitinha, que hay menos diferencia de edad, pero lo quieren hacer con Cristiano".

Lamine Yamal ha reinventado las etapas en el fútbol. Antes de los 18, Cristiano llevaba cinco goles con el Sporting y no había debutado con Portugal. Eso sí, Ronaldo no necesitó una irrupción así para llevar a día de hoy 937 goles oficiales y estar a 63 de los 1.000. No es cómo se empieza sino cómo se acaba.

Los 'insurgentes' de De la Fuente

Ni Portugal es sólo Cristiano, ni España es sólo Lamine. De la Fuente confía en todas las armas de su equipo. Armas que, en su gran mayoría, comparten con el '19' una juventud casi insolente. Lo es en el caso del mencionado Nico (22 años), pero también en la última aparición de la Absoluta: Dean Huijsen.

El chaval, flamante fichaje del Real Madrid por casi 60 millones de euros, se ha consagrado con 20 años como titular en la Selección. La frialdad que tiene, a su edad, asusta. También su buen criterio en la salida del balón, así como su físico.

Contra Francia, tocó 41 veces el balón con un acierto del 91%. Hasta rozó el gol, evitado sólo por una cuestión de milímetros que invalidó la jugada por fuera de juego. Es el último estallido de esta España 'rebelde', con los Cubarsí, Gavi, Fermín, Yeremy y Samu en el banquillo.

Este grupo insurrecto de jugadores quiere seguir haciendo historia. Otra vez en Alemania. Poner la guinda en Europa para, entonces sí, soñar con algo aún más grande: la segunda estrella. Con el Mundial a un año vista, no habrá mejor escenario que el de este sábado para confirmarse como favorito para 2026.