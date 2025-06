El apetito voraz de Cristiano Ronaldo mete a Portugal en la final de la Nations League tras ganar a Alemania y espera rival

La selección portuguesa de Cristiano Ronaldo ha mandado un aviso a navegantes, es decir a España y a Francia, en su firme deseo de ganar el segundo título de la UEFA Nations League. En Múnich fueron capaces de eliminar a la anfitriona, a una selección alemana que no termina de arrancar con Nagelsmann [Narración y estadísticas del partido].

El hecho de haber terminado ya la temporada se hizo evidente en un Allianz Arena que fue testigo de un partido sin mucho brillo en la primera parte, pero que vibró en la segunda cuando Florian Wirtz abrió el marcador. Portugal subió las líneas y obró una remontada que además permite romper el maleficio de Cristiano Ronaldo.

Y es que el portugués nunca había ganado a la selección alemana en su carrera deportiva. No obstante, para todo hay una primera vez y en la Nations League el jugador portugués ha aumentado a 937 goles su registro goleador.

A tenor de lo que reflejaron las dos selecciones sobre el terreno de juego en la primera mitad, no fue un partido digno de una semifinal de la Nations League. El primer tiempo no tuvo 45 minutos, sino más bien 30. Portugal entró mejor al partido, pero se desinfló conforme Alemania impuso su juego. No obstante, el encuentro careció de dueño durante el último cuarto de hora.

Diego Costa fue, junto con Cristiano Ronaldo y Francisco Conceiçao, el gran responsable de que Portugal haya conseguido meterse en la final. El portero luso protagonizó una de las jugadas del encuentro sacando un remate de Woltemade que hacía presagiar ver el primer gol del partido.

Jugadores vestidos de héroes

Separados por 18 años, Cristiano Ronaldo y Francisco Conceiçao cambiaron el devenir de Portugal en los últimos meses, sortearon el 1-0 en contra de Florian Wirtz, completaron la remontada en apenas cinco minutos, doblegaron a Alemania 25 años después y aguardan rival en la final dominical de la Liga de Naciones.

Comprometidos, sin apenas una sola oportunidad antes en todo el encuentro en el Allianz Arena de Múnich, cuando el marcador lo proponía contra las cuerdas, al borde de una nueva decepción, el extremo de 22 años firmó el 1-1 con un golazo, en el 63, recién entrado al campo, y el delantero de 40 remachó el 1-2 a pase de Nuno Mendes, en el 68.

🔥¡Ah, bueno Conceição! ¡AH, BUENO!



🚀Es el remate con el que todos hemos soñado alguna vez



#NationsLeague



🔴EN DIRECTO: https://t.co/lkC2jg88nb pic.twitter.com/sL8nE2oM14 — Teledeporte (@teledeporte) June 4, 2025

La diferencia de un partido que pareció de Alemania hasta entonces, pero perteneció a Portugal desde el 1-1 y más allá, cuando el conjunto de Roberto Martínez se liberó de todas las precauciones que implican su irregularidad reciente, consciente de una carrera contra el tiempo y contra el resultado de la que salió vencedor.

Incluso, después, mereció más goles. Ter Stegen lo impidió. Ahora, en la final, España o Francia. Lamine Yamal o Kylian Mbappé.

Ficha técnica del partido:

Alemania: Ter Stegen; Tah, Koch, Anton (Nmecha, m. 72); Kimmich, Goretzka, Pavlovic (Adeyemi, m. 72), Mittelstadt (Gosens, m. 60); Sané (Gnabry, m. 60), Woltemade (Fullkrug, m. 60), Wirtz.

Portugal: Diogo Costa; Joao Neves (Semedo, m. 58), Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Rubén Neves (Vitinha, m. 58); Trincao (Francisco Conceiçao, m. 58), Bruno Fernandes, Pedro Neto (Diogo Jota, m. 83); Cristiano Ronaldo (Palhinha, m. 90).

Goles: 1-0, m. 48: Wirtz. 1-1, m. 63: Francisco Conceiçao. 1-2, m. 68: Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó con tarjeta amarilla al alemán Tah (m. 80) y al portugués Rubén Neves (m. 52), además de su seleccionador, Roberto Martínez.

Incidencias: partido correspondiente a las semifinales de la Liga de Naciones, disputado en el Allianz Arena de Múnich ante unos 66.000 espectadores.