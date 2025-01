Luis de la Fuente y el sueño de otro ciclo glorioso de España: gestión y táctica al mando de una Selección llena de talento

Una materia prima fantástica y una mentalidad insaciable. Así define Luis de la Fuente el presente y futuro de la Selección. El fútbol español ha recuperado la sonrisa gracias, en parte, a la figura del técnico riojano y ahora respira con tranquilidad tras confirmarse su continuidad hasta al menos 2028.

Un golpe firme sobre la mesa como muestra de apoyo a uno de los proyectos más envidiados del fútbol mundial a nivel de selecciones. Con de la Fuente, la selección española ha recuperado su gen ganador y el optimismo es total gracias a su figura y a una gran cantidad de futbolistas llenos de talento.

Seleccionador y jugadores han logrado crear una simbiosis perfecta que se ha terminado por trasladar en el terreno de juego. "Siempre he puesto en valor la educación y la unidad en la familia. Todos somos importantes. Respetarnos, querernos, hacer felices a los demás... me da mucha energía. Todos tenemos nuestro corazoncito y tenemos que protegerlo", dijo De la Fuente durante su acto de renovación hasta 2028.

En él, Luis de la Fuente quiso dejar clara también su ilusión y su buena manera de llevar la presión a la que está sometido tanto él como su equipo. "Valoro mucho más dónde estoy y lo que nos queda por recorrer, y valoro la presión, soy exigente conmigo, y la que viene de fuera, que es la que tiene que ser, no me afecte tanto. Soy el más autocrítico y no me da miedo tirarme a la piscina si estoy convencido. Seguiré por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí, tratando de mejorar y crecer", apuntó.

Y es que España acapara ahora mismo las miradas de todos. Ganar la Nations League y especialmente la Eurocopa el pasado verano le ha catapultado hasta lo más alto y le ha colocado entre las favoritas a alzarse campeona del mundo en 2026. Argumentos tiene de sobra y el país entero sueña con repetir la gesta de la generación dorada.

Juventud y calidad

España ganó con merecimiento la Eurocopa, pero lejos de conformarse sigue generando y mejorando su estilo de juego. Algo predecible ya que muchas de sus figuras en la Euro eran adolescentes y poco a poco están alcanzando algo más de madurez en su juego.

El caso más evidente es el de Lamine Yamal. El extremo español se consagró de forma definitiva en Alemania, pero su nivel esta temporada está siendo más alto si cabe. Nadie duda de que es el futbolista más prometedor del panorama y ya ha entrado en la conversación sobre si considerarle o no como el jugador del mundo.

Lamine cambia los partidos, es capaz de ganarlos por sí mismo, y esa es una baza que deberá aprovechar la España de Luis de la Fuente en el próximo Mundial. Asusta ver la progresión del catalán llegado ese momento.

Pero Yamal no es el único jugador capaz de marcar las diferencias. Prácticamente en todas las líneas existe una figura que es de las mejores en su posición. Vivian, recién llegado pero más veterano que el resto, es el teniente del Athletic Club y está siendo el mejor central de La Liga este curso.

En el medio, Luis de la Fuente cuenta con Rodri, vigente Balón de Oro, y un Pedri que ha recuperado su mejor versión una vez la han respetado las lesiones. Ambos forman seguramente la mejor medular a nivel de selecciones. También puede presumir en ataque de contar con Nico Williams, uno de los extremos más prometedores del mundo.

En busca de lo imposible

España tiene los moldes para seguir siendo un equipo competitivo. La ilusión es máxima y el sueño de igualar o acercarse al ciclo glorioso de la Selección se ve mucho más cerca de lo que podía parecer hace no tanto.

Luis de la Fuente tendrá la posibilidad de conseguirlo. Tiene en su haber la primera Eurocopa y el Mundial de Los Ángeles será la siguiente piedra en el camino. Una cita a la que la Selección puede llegar mucho más preparada, con el gen de equipo ganador y con la motivación y hambre intactas.

Morata levanta la Eurocopa al cielo de Berlín. REUTERS

De la Fuente está en su casa. "Estoy donde quiero estar", dijo tras su renovación. La confianza en él por parte de la Federación es máxima y espera respaldarla con resultados. El fútbol siempre ha sido imprevisible, pero las sensaciones con la España de Luis de la Fuente son más que positivas.