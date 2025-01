El vestuario del Barça, afectado por el 'caso Olmo': "Le vamos a echar en falta, si estuviera en su situación, me plantearía seguir"

El Barça se encuentra inmerso en una situación anómala con el futuro de Dani Olmo y Pau Víctor aún en el aire. Laporta está tratando de conseguir la cautelar para que ambos jugadores puedan jugar hasta final de temporada por todos los medios, la última bala del club ha sido recurrir al Consejo Superior de Deportes (CSD).

No es la situación ideal para afrontar una semifinal de la Supercopa de España. El Barça se enfrenta el miércoles ante el vigente campeón de la Copa del Rey, el Athletic Club, con mucho ruido de fondo y con el estado de forma del equipo siendo una incógnita tras el parón navideño.

El técnico del Barça, Hansi Flick, y Raphinha, cuarto capitán, han atendido a los medios en la rueda de prensa previa al partido y la mayoría de las preguntas han girado en torno a la misma dirección: las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor; cómo está el vestuario y cómo se encuentran los propios jugadores.

El entrenador alemán no ha querido echar leña al fuego y ha defendido el trabajo que está realizando el club para tratar de conseguir la cautelar, aunque era inevitable que las preguntas fueran sobre el mismo tema, Flick ha tratado de centrarse en su rival, el Athletic Club.

La cautelarísima al CSD

Yo creo que no va a pasar mañana, pero vamos a esperar. Lo único que podemos hacer ahora mismo es esperar.

El ánimo del vestuario

Como he dicho antes, no es tan fácil para nosotros no tener dos jugadores muy importantes para nosotros. Han mejorado muchísimo. Dani Olmo es un jugador excelente, claro que le echamos de menos. Pero tenemos que seguir. Claro que va a afectar, pero esto nos dará la oportunidad para ser más cercanos como equipo. Tenemos que enseñar que somos un equipo.

El riesgo de los fichajes

No sé. Lo que puedo decir es que sabemos cuál es la situación y lo inmenso que es este club. Cuando lo sabes, firmas sí o sí. Es fenomenal poder trabajar con gente así.

El rival en semifinales

Jugar contra el Athletic siempre es difícil. Es un equipo muy bueno, tiene muy buenos jugadores y una filosofía muy buena. Da gusto verlos jugar. Tiene jugadores muy rápidos y lo hacen muy bien. Será un partido muy bueno.

Raphinha durante el partido ante el Borussia Dortmund en Champions. Reuters

El otro protagonista en la rueda de prensa ha sido el cuarto capitán del Barça, Raphinha. El brasileño se ha mostrado más contundente sobre la situación que atraviesan sus compañeros y la imagen que está dando el club de cara a próximas operaciones.

Dani Olmo y Pau Víctor

"Es una situación bastante complicada. Nosotros nunca queremos pasar estos momentos, son complicados para nosotros y para ellos, que no saben si jugarán o no. Estamos intentando que no sea tan difícil para ellos. Esperemos que los responsables puedan resolver esto lo más rápido posible para que vuelvan a jugar con nosotros".

La gestión del club

"Tenemos que confiar en que esto se resuelva rápido. Tenemos que esperar. La verdad es que sabíamos lo mismo que vosotros. Intentamos estar concentrados para hacer nuestro trabajo. Espero que las personas que tengan que resolver esto lo puedan hacer y nos den buenas noticias rápido.

Es una situación complicada. Sólo quien está en ella te puede decir lo que está sintiendo. Hay que esperar para ver qué pasa. El club está bastante positivo con que las cosas se resuelvan lo más rápido posible, pero es una situación complicada. Para Dani y para Pau es bastante difícil".

El ánimo del vestuario

"Sí, no te puedo decir que no. Estaría mintiendo y a mí no me gusta mentir. Si yo estuviera en otro club y estuviera viviendo la situación de Pau y Dani, quizás pensaría si lo mejor sería estar aquí. Cuando llegué aquí, sabía la situación del club"