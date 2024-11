El Barça mantiene su idilio con el Real Madrid en los Clásicos y las de Pere Romeu afianzan el liderato en la Liga F

El Barça ha conseguido una nueva victoria en el Clásico ante el Real Madrid y afianza el liderato de una Liga F que domina con puño de hierro. Las de Pere Romeu sólo necesitaron la primera parte para sentenciar el partido, ante un conjunto madridista que fue completamente inofensivo, 0-4. [Así hemos vivido la victoria del Barça]

Este Clásico se antojaba como el más igualado de los últimos años, pero el Barça ha demostrado que sigue estando un par de escalones por encima del Real Madrid. La buena dinámica en la que llegaban las de Alberto Toril hacían presagiar que podían conseguir la machada, pero nada más lejos de la realidad. Patri Guijarro (por partida doble), Claudia Pina y Alexia Putellas fueron las autoras de los goles.

Cuando todavía había aficionados que no habían llegado a sus asientos, el Barça ya iba por delante en el marcador. En el primer saque de esquina del partido, Alexia Putellas peinó al segundo palo y Patri Guijarro, libre de marcar, sólo tuvo que empujar el balón para hacer el primer gol de la tarde. El primer tanto del partido fue un jarro de agua fría para un Real Madrid que le costó verse por debajo en el marcador tan temprano.

Alba Redondo tuvo la única y más clara ocasión del Real Madrid en la primera parte. La exjugadora del Levante recibió un pase en profundidad de Naomie Feller, pero se entretuvo demasiado en controlar el balón y perfilarse para disparar a portería que Cata Coll e Irene Paredes se le echaron encima, aunque la defensa del Barça estuvo cerca de meterse en propia.

A raíz de esa ocasión, el Real Madrid no volvió a pisar el área rival en toda la primera parte. Las de Alberto Toril, organizadas en bloque bajo, trataron de salir a la contra, pero ni eso le dejó el Barça. Las de Pere Romeu encerraron al Real Madrid en su área y dominaron el partido. En una gran acción defensiva de Olga Carmona, Lakrar no despejó bien el balón y Patri Guijarro marcaba un golazo, el segundo en su cuenta particular.

Alberto Toril cuestionado

Las de Alberto Toril comenzaron a dejar muchos huecos en defensa y ahí fue cuando apareció la figura de Graham. La noruega se desenvolvió como pez en el agua en la banda derecha y asistió a Claudia Pina para hacer el 0-3 al filo del descanso. El resultado pudo ser aún mayor, pero Misa Rodríguez con tres intervenciones de mucho mérito evitó una goleada mayor al descanso.

Cuando el árbitro señaló el túnel de vestuarios, la afición mostró su descontento señalando al entrenador: ¡Toril dimisión!, se escuchó desde las gradas del Alfredo Di Stéfano. El entrenador del Real Madrid movió el banquillo cerca de la hora de juego y el equipo mejoró. Con el 0-3 en el marcador, el Barça trató de dormir el partido y no quiso hacer más leña del árbol caído, por lo que el conjunto madridista tuvo las mejores ocasiones de la segunda parte.

Signe Bruun tuvo dos ocasiones clarísimas para perforar la portería de Cata Coll. La primera fue en el remate al centro de Feller y la segunda, la más clara, un disparo desde la frontal del área que se fue lamiendo el palo.

🎯 Si @alexiaputellas define de esta manera en el #RealMadridBarça, ¿Cómo te vas a perder el resumen?#LigaF | @FCBfemeni — Liga F (@LigaF_oficial) November 16, 2024

El Real Madrid se fue desesperando conforme pasaban los minutos y eran incapaces de hacer gol, por lo que el Barça aprovechó ese momento de debilidad para poner la puntilla al partido. Alexia Putellas recibió a pase de Kika Nazareth y con el exterior definió picando el balón ante la salida de Misa Rodríguez. 'Delicatessen' de las dos veces ganadora del Balón de Oro.

Tras el Clásico, el Barça continúa con su pleno de victorias en la Liga F: 10 partidos, 10 victorias con 47 goles a favor y sólo cinco en contra. El Real Madrid por su parte, ha encajado ante el Barça más goles que en los ocho encuentros que había disputado previamente. Las azulgranas todavía sigue siendo un rival inalcanzable para las madridistas.