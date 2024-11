Dani Olmo y el fuera de juego semiautomático, protagonistas en la victoria del Barça ante el Espanyol en el derbi catalán

Barcelona

Espanyol

El Barça se ha llevado la victoria en el derbi catalán en un partido donde sólo necesitaron 45 minutos para llevarse los tres puntos. Dani Olmo, con un doblete, regresó a lo grande a la titularidad ante un Espanyol que vio cómo el fuera de juego semiautomático le anuló dos goles. [Así hemos contado el derbi entre Barça y Espanyol]

El Barça es todavía más líder de LaLiga tras la contundente victoria ante el Espanyol en Montjuïc. Los de Flick aventajan en nueve puntos al Real Madrid (con un partido más) y ya piensan en el partido del miércoles ante el Estrella Roja en Champions. Este Barça recuerda al de Guardiola cuando en el descanso ya tenían el partido resuelto.

Lamine Yamal y Dani Olmo dieron los primeros avisos al conjunto perico, pero en el tercero no perdonaron. El exjugador del Leipzig abrió quitó el corcho a una botella que no paró de descorchar goles. El mediapunta aprovechó un centro espectacular con el exterior de Lamine Yamal para hacer el primero de la tarde.

El exterior de Yamal 🎨🖌️🖼️



Pinta y colorea Lamine... que lo tuyo es arte #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/6tfBrC2aGv — DAZN España (@DAZN_ES) November 3, 2024

El planteamiento de Manolo González no salió como él quiso. Con dos líneas defensivas muy juntas trató de cerrar espacios por el medio, pero una geniliadad de Marc Casadó sirvió en bandeja el gol a Raphinha. El canterano está de dulce. Titular indiscutible con Flick, se inventó un pase al hueco que rompió dos líneas defensivas. El brasileño, picando el balón ante la salida de Joan García, sumó su séptimo gol de la temporada.

Este Barça de Flick es letal. El conjunto azulgrana aprovechó una pérdida del Espanyol en la salida del balón. Robó Raphinha y desde la frontal del área Dani Olmo puso el 3-0 del partido. Nada se le puede conceder al equipo más goleador de LaLiga: 40 goles en 12 partidos.

Dani Olmo celebra su segundo gol en el partido ante el Espanyol. Reuters

Con el partido sentenciado, los de Flick no quisieron hacer más daño en la segunda parte. El Barça se limitó a tener el balón y a procurar que el Espanyol no tuviese ocasiones, pero el plan no funcionó. Antes de llegar a la hora de juego Álvaro Tejero marcaba el segundo gol para el Espanyol... de nuevo anulado. Manolo González estaba incrédulo desde el banquillo. El fuera de juego semiautomático impidió que los dos goles del conjunto perico subieran al marcador.

Sin embargo, a la tercera fue la vencida. Carlos Romero ganó la línea de fondo y puso un centro al segundo palo que encontró el remate de Javi Puado. Automáticamente los jugadores miraron a un Martínez Munuera que, en esta ocasión, sí validó el gol.

Cloroformo al partido

Con la inercia del gol el Espanyol trató de venirse arriba en el partido y marcar el 3-2 que le hiciera soñar con el empate, pero el Barça no le dio ninguna opción. Con la entrada de Frenkie de Jong sustituyendo a Marc Casadó, la sala de máquinas del Barça dejó correr los minutos y durmió el partido.

La noticia en los últimos minutos del partido fue la entrada de Ansu Fati. El español apenas jugó ocho minutos, pero le sirvieron para marcar un gol, aunque el linier levantó el banderín y lo anuló por fuera de juego.

Con esta victoria el Barça aventaja en nueve puntos al Real Madrid, aunque los de Flick tienen un partido más; mientras que la derrota deja al Espanyol al borde del descenso.