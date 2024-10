Iniesta se retira entre lágrimas y anuncia su siguiente paso en el fútbol: "Estoy empezando el curso de entrenador"

El '8' de nuestras vidas dice adiós en el día 8. Siempre fiel a su número, que tumbado recrea la figura del infinito, eterno, lo que será él a partir de hoy en la historia del fútbol. Andrés Iniesta se retira a los 40 años, seis después de haber dejado el FC Barcelona y la Selección. Son las dos camisetas con las que se convirtió en leyenda uno de los mejores futbolistas españoles de todos los tiempos, sino el mejor. A partir de ahora mirará a los banquillos, a una carrera como entrenador que recién empieza.

Protagonista durante su carrera de goles como el del Soccer City de Johannesburgo o el de Stamford Bridge, lo fue también este martes de una manera diferente. En un acto celebrado en el Port Vell, junto a la Barceloneta, Iniesta dio el esperado anuncio rodeado de grandes amigos del fútbol y otras figuras importantes en su vida. La organización apuntó la asistencia de 400 personas y 100 medios de todo el mundo. Joan Laporta, Xavi Hernández o Gerard Piqué no se lo perdieron.

Recibido bajo una atronadora ovación de los presentes, un emocionado Iniesta dio el anuncio: "Nunca pensé que llegaría este día. Realmente, nunca lo imaginé. Estas lágrimas que hemos echado estos días son lágrimas de emoción y orgullo, no de tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguimos, después de muchísimo trabajo y sacrificio y de nunca rendirse. Esos valores han sido imprescindibles en mi vida. Por eso hoy me siento muy orgulloso del camino. Mi carrera ha sido un cuento".

Tras esas palabras, Iniesta quiso repasar los capítulos de su carrera. Empezó por el Albacete: "Aunque nunca jugué en el Albacete, siempre tuve dos equipos: el 'Alba' y el Barça. Mi tierra siempre está en el corazón", dedicó. El siguiente recuerdo fue para su familia: "Siempre han sido mi motor". Y se paró en la figura de su padre José Antonio, "mi inspiración". "Mi pasión por el fútbol y lo que he hecho en el fútbol se lo debo a él", añadió.

El siguiente capítulo lo llamó así: "El viaje de mi vida: Fuentealbilla - Barcelona". "Hoy tengo la suerte de estar con esas cuatro personas que hicimos ese viaje: mis padres, mi abuelo y yo [...] La Masía me cambió para siempre. Para mí, venir al Barça era un sueño y me focalicé para cumplirlo", dijo. Y llegó su debut con el Barça: "Me temblaba todo. Es algo que siempre quedará marcado en mi cabeza. Recuerdo que estaba con Luis Enrique esperando al coche para llegar al vestuario. Entré al vestuario, no sé el tiempo que estuve sin abrir la boca, era muy especial para mí. Luis Enrique me hizo la asistencia del primer gol, luego fue mi entrenador y conseguimos grandes cosas".

Mención especial para la Selección: "Mi otra piel". "Para mí, la Selección es otro nivel. Eres un elegido entre miles de jugadores. He tenido el honor de haber estado en la, hasta hoy, mejor época de la Selección", señaló. "Todo se resume con una foto: ese gol del Mundial. Pero ese gol lo marcamos todos. Toda esa gente que luchó por conseguir eso. Yo tuve la oportunidad de estar ahí para hacerlo, pero la magia de todos lo hizo posible. Dani Jarque también nos ayudó", fueron las emocionantes palabras de Iniesta sobre su época con el combinado nacional.

También quiso recordar "la mejor etapa del Barça". "Nos divertiamos mucho. Fue mágico cómo nos lo pasábamos", comenzó. "Es una época que simboliza todo para mí. Poder estar en el club de tu vida, poder haber crecido en todas las categorías inferiores y vestir esa camiseta es algo único y algo con lo que me quedaré siempre", resumió. Y habló del presente azulgrana, con algunos de sus representantes presentes: "Se están empezando a hacer las cosas muy bien y volviendo a que la gente se vuelva a sentir orgullosa de su club", señaló.

El juego continúa

Tras repasar también su etapa en el Vissel Kobe y en Japón y su última aventura en Emiratos Árabes, pasó a hablar del siguiente paso. Porque el genio de Fuentealbilla cuelga las botas, pero no deja el fútbol. 'El juego continúa' era la frase que eligió Iniesta para acompañar su despedida, y así será.

"Estar en el césped se acaba, pero no puedo estar muy lejos del fútbol. Ha sido mi vida y lo seguirá siendo. la construcción del día después se ha ido haciendo paso a paso, trabajando en diferentes proyectos. En este siguiente paso tenga la motivación para seguir formándome. Necesito aprender, equivocarme, en los proyectos de clubes que tenemos, las academias y, desde ya, estoy empezando con el curso de entrenador. Quiero formarme de esa manera", anunció. "Soy cabezón e intentaré hacer un gran trabajo, aunque no sea corriendo tras el balón", concluyó.

Las despedidas a Iniesta empezaron un día antes, cuando el propio Andrés colgó en su Instagram un adelanto de su adiós. En el vídeo hablaron figuras claves en su carrera, como Louis van Gaal, Luis Enrique, Pep Guardiola o Vicente del Bosque. También su padre: "Él no se puede ir del fútbol nunca". Todos ellos formaron parte de la pieza audiovisual que fue acompañando el acto de este martes.

También tuvo su despedida de aquellos que no pudieron acudir al acto, como su amigo Leo Messi, concentrado con la selección de Argentina: "Uno de los compañeros con más magia y de los que más disfruté jugando juntos. La pelota te va a extrañar y todos nosotros también", le escribió el '10' por redes sociales en un día tan especial. Iniesta, siempre querido, dice adiós por la puerta grande.