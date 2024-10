El Barcelona espanta sus fantasmas en Champions con una goleada ante el Young Boys

Barcelona

Y. Boys

El Barça traslada a Europa el impulso mostrado en Liga hasta la visita a El Sadar. El equipo azulgrana ante el Young Boys nada tuvo que ver con el de Osasuna. Los de Flick pasaron de la penuria a la exuberancia, imponentes en un Montjuic que no conoce la derrota y del que el conjunto suizo de va de vacío. Un doblete de Lewandowski, Raphinha e Iñigo Martínez sellaron el primer triunfo (5-0) del Barça en la nueva Champions. [Narración y estadísticas del partido].

La inmediata metamorfosis azulgrana se explica a través de la exigencia del rival, penúltimo en la liga suiza con una única victoria, y de la alineación, brotado de la guardia pretoriana. Necesaria para espantar los viejos fantasmas que atormentan a los azulgranas cada vez que retumban los acordes del himno continental y el azul reviste la fachada de los estadios.

Volvieron Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Lamine Yamal y Raphinha y la luz se hizo en el callejón europeo. Lo alumbró Lewandowski, bien colocado, para rematar un centro chut de Raphinha. Tardó ocho minutos es devanecerse el combinado helvético ante el delantero polaco, que mantiene su idilio con el gol esta temporada. Keller asistió en primera fila al monólogo azulgrana.

Había rotado Flick en Pamplona y guardó sus mejores cartas para jugarlas en Champions. En Liga, el Barça se había ganado el derecho a respirar y en Europa no podía volver a fallar. No hubo rotaciones, no hubo sorpresas. Pedri y Casadó, al que va a costar negarle la titularidad, formaron pareja en la sala de máquinas. Volvieron los jugones y regresó el fútbol.

Los azulgranas dominaban y controlaban el ritmo del partido sin amodorrarse en posesiones largas. Aceleraban una vez superado el centro del campo. Asentía Flick desde la banda, en señal de aprobación, y Szczesny desde el palco. El nuevo portero del Barça, todavía pendiente de oficialización, presenció el duelo en primera persona.

