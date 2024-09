Font pone patas arriba la gestión de Laporta: del "pufo" de Barça Studios al "nos engañaron con Nico"

La imagen de Joan Laporta y su directiva sigue cayendo en picado tras otro verano desilusionante lleno de promesas incumplidas. El presidente azulgrana está más en el alambre que nunca desde su regreso a los mandos del FC Barcelona, hace ya tres años, y ha recibido un nuevo rapapolvo de quien fuera su mayor rival en las elecciones presidenciales, el empresario Víctor Font.

El que fuera candidato a la presidencia en 2021 ha cargado contra la gestión de Laporta este martes. Víctor Font acusó a Laporta de "mentir y no decir la verdad al socio", además de instar a un adelanto de las elecciones para el verano de 2025. "Seguimos sin plan, improvisando, cada vez menos profesionales, errores de gestión, con un relato propagandístico lleno de incoherencias, medias verdades y mentiras", retrató Font.

Una de sus grandes preocupaciones es la economía del Barça y no ve avances al respecto: "No se puede decir que el club está salvado económicamente si no hemos resuelto Barça Studios ni hay beneficios sostenidos. Es un auténtico pufo. Seguimos con 400 millones de patrimonio neto negativo. Libero que no paga, un trust de Chipre que nadie paga. No tenemos ni equipo gestor para cerrar estas operaciones. No estamos generando beneficios. No es cierto. Si se consigue será vendiendo patrimonio. Seguimos con 1.200 millones de deuda, Espai Barça aparte".

En ese aspecto, también analizó la relación con Nike tras un tira y afloja que, de momento, no se ha traducido en un acuerdo que debería haberse firmado ya, según Font: "Se nos dijo que estaba a punto de firmar, un buen acuerdo. Eso sí, a quince años vista, que quedará desfasado en tres años. Decir que no han firmado porque no han querido es una falta de respeto al socio", apuntó.

De esos problemas económicos surgen los problemas de Fair Play y con las inscripciones: "Todas las inscripciones son por excepciones de la norma. Los jugadores del filial, el técnico y los lesionados. Si no se lesionan Araújo y Christensen, no pueden inscribir a Olmo. No tenemos fair play por el pufo de Barça Studios", criticó.

Víctor Font también tuvo para la gestión deportiva del primer equipo: "Seguimos improvisando, merecemos más. No hay ningún plan. Tres años, tres entrenadores, tres directores deportivos". Habló de la prioridad que se señaló, un pivote defensivo, que "ni está ni se le espera", y criticó el fichaje de Vitor Roque cuando "el staff dice que era mejor Marc Guiu (vendido este verano al Chelsea)".

Se centró en dos casos específicos. Primero fue Gündogan: "No se ha marchado por decisión deportivas. Hay una falta de planificación evidente, era el fichaje estrella del año pasado. No se nos han explicado las razones por las que marcha y que además hemos pagado tres meses de su ficha".

Nico Williams y Lamine Yamal durante el partido entre Athletic y Barcelona EFE.

Y luego le tocó al no fichaje de Nico Williams, calificando la 'operación' de "ejercicio de trilerismo": "Decían que iban a ficharlo y después que no hablan de jugadores de otros clubes. Otra incoherencia más de esta directiva. Sabía perfectamente que nos estaban engañando y que era un ejercicio de trilerismo".

Sí valoró positivamente el rendimiento actual del equipo bajo el mando de Hansi Flick: "Es lo único que no me preocupa del club. Parece que [Flick] ha encajado muy bien y el equipo está jugando muy bien".

Elecciones en 2025, sí; moción de censura, no

Font habló de adelantar las elecciones: "Pedimos a la junta que convoque elecciones en verano del 2025. Ojalá sea cierto que Laporta se lo está planteando. Tres años y medio después está claro que esta junta no está preparada. El club necesita un cambio urgente". Y pidió unión en la oposición: "En el 2021 hubo siete precandidaturas, tres pasaron el corte y yo saqué un tercio de los votos. Todos aquellos que compartan diagnóstico sobre las soluciones, tenemos que sumar".

Sí descarta, por el momento, una moción de censura contra la directiva de Laporta: "Es una herramienta para situaciones excepcionales. No la descartamos, pero sólo la contemplaría si hay un delito o indicios de un presunto delito. No soy partidario de las mociones". Tiempos revueltos en Can Barça.