Germán Burgos, tras su polémica con Lamine: "A mí me llaman 'Mono', eso desacredita todo lo dicho"

Germán 'El Mono' Burgos ha roto su silencio tras la polémica de la que fue protagonista la semana pasada y que le costó su despido de Movistar Plus+. El exfutbolista, que ahora estaba desempeñando un papel como analista en televisión, ha dado su versión sobre lo que ocurrió durante la narración del partido de Champions League entre PSG y FC Barcelona.

"A mí me dicen 'Mono'... eso desacredita todo lo que se ha dicho", defendió en el programa Despierta San Francisco, de Radio MARCA, en el que ha querido hablar por primera vez tras su despido. El argentino, que es martes celebra su 55 cumpleaños, negaba así cualquier connotación racista en sus palabras sobre Lamine Yamal.

Sucedió cuando las cámaras de Movistar Plus+ enfocaban al joven Yamal, internacional con la Selección a sus 16 años, haciendo malabares con la pelota antes del partido. 'El Mono' Burgos dijo lo siguiente desde plató: "Ojo que si no le va bien termina en un semáforo. Como la vida, el fútbol es como la vida". Sus compañeros de programa, que presentaba Susana Guash, respondieron con risas. La escena provocó un alto volumen de críticas y el veto de Barça y PSG a la plataforma para las entrevistas postpartido.

Germán 'El Mono' Burgos fue despedido de la plantilla de colaboradores de Movistar Plus+. "El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor".

El exportero, que tras su retirada fue asistente de Diego Simeone en los banquillos, explicó cómo vivió la polémica: "Yo me volví con dos productores del programa y les dije 'yo me quito de en medio'", señaló en la radio. También consideró que todos "debemos reflexionar" tras la polémica y que entiende que Movistar Plus+ tomara determinadas medidas ante el revuelo.

Cree que la gente no conoce su lado bromista y esto pudo provocar el enfado de la gente: "A mí me han tirado orín a los 19 años jugándome el descenso. ¿Qué iba a hacer? Me tuve que aguantar hasta que terminó. Yo no soy psicólogo, pero mi defensa es el humor. A mí me ha ayudado y me han gritado de todo", se defendió.

'El Mono' Burgos, que pidió perdón a Lamine Yamal la misma noche en la que realizó el comentario, reveló que también mandó un sms a Laporta: "Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago". Sin embargo, el argentino no dejó claro si el presidente del Barça le respondió o no y su mensaje de disculpas llegó hasta el joven futbolista azulgrana.