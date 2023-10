Mourinho no seguirá en la Roma: "Arabia Saudí lo volverá a intentar"

Lo que empezó un 4 de mayo de 2021 está cerca de acabar. Jose Mourinho y la AS Roma tomarán caminos separados más pronto que tarde. El entrenador portugués, en su tercera temporada al frente del conjunto giallorosso, tendría ya decidido poner punto y final a esta etapa suya en los banquillos.

Así lo asegura el periodista italiano Gianluca di Marzio, de Sky Sport. El especialista en el mercado de fichajes da por terminada la relación entre Mourinho y la Roma, aunque esta no se escenificaría hasta el final de la presente temporada. El luso acabará contrato en junio y ninguna de las dos partes empuja para renovar.

"No habrá renovación entre Mou y la Roma. No existe ninguna negociación en curso y nunca hubo ninguna. Se llegará al final natural del contrato y luego las partes se separarán. No creo que haya ninguna duda al respecto", sentenció Di Marzio tras su revelación.

Esto significa que Mourinho se despedirá de la Roma, club en el que ganó la Conference League 2021/2022. Actualmente, el equipo capitolino marcha décimo en la Serie A y disputa la Europa League con dos triunfos en los dos partidos que lleva por ahora. Según el apunte, los resultados no influirán en el futuro de 'The Special One'.

¿Y luego qué? Mourinho buscará un nuevo reto tras pasar por siete clubes diferentes desde que alcanzara la élite en el banquillo del Oporto. Tras pasar por tres equipos ingleses (Chelsea -dos veces-, Manchester United y Tottenham Hotspur), por el Inter de Milán y el Real Madrid, se abren dos posibilidades.

Mourinho increpa a Taylor REUTERS

Una es seguir entrenando en Europa y la otra, como explica Di Marzio, viene de Arabia Saudí: "En la Saudi League lo querían en los meses pasados, pero él prometió en público y en privado que se quedaría. Creo que lo van a volver a intentar, pero habrá que ver qué perspectivas tendrá Mou para su futuro, si querrá esperar un club top de Europa o aceptar este nuevo reto".

Su paso por el Real Madrid

Hace unos días, Mourinho reveló que su desembarco en el Real Madrid, en el verano de 2010, pudo haberse dado antes: "Siempre soy muy honesto con los demás y conmigo mismo. Pude haberme ido al Real Madrid tras mi primera temporada en el Inter (2008/2009), pero había firmado un contrato para quedarme más de un año", dijo en Sky Sports.

"Tenía una relación increíble no solo con el presidente (Moratti), sino también con toda su familia. Una relación fantástica. Fui a casa del presidente al final de la primera temporada y llegamos a la conclusión de que me quedaría un año más. Yo ya sabía que quería irme. No era la victoria o la derrota en la final de la Liga de Campeones lo que decidiría mi vida, ya lo había decidido antes. Yo quería ir al Real Madrid, punto", explicó. Ahora se abre una nueva carpeta en su futuro.