Selección española femenina, en directo | Última hora de la concentración: Misa Rodríguez llega al hotel de Madrid

La Real Federación Española de Fútbol decidió terminar este lunes las negociaciones con las jugadoras en un comunicado en el que afirmaba que "garantizaba un entorno seguro" y que "seguirán tomándose decisiones difíciles" en el seno del organismo. Unas horas después, Montse Tomé dio su primera convocatoria con la presencia de 15 campeonas del mundo.

Sin embargo, la lista no fue consensuada con las futbolistas y por la noche mostraron su firme intención de no volver a la Selección: "La RFEF no se encuentra en disposición de exigirnos acudir". Para ello, se acogieron al artículo 3.2 del anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA.

