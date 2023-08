El CSD llevará a Rubiales ante el TAD: "Esperemos que esto sea el 'Me too' del fútbol español"

El Consejo Superior de Deportes solicitó este viernes la inhabilitación de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El actual mandatario se negó a dimitir, tal y como insistió hasta en cinco ocasiones durante la Asamblea General Extraordinaria, así que el CSD ya anunció que tomaría cartas en el asunto para impedir que pueda seguir ostentando su cargo en el ente federativo.

Víctor Francos, el presidente del Consejo Superior de Deportes, explicó la postura de este organismo: "Las explicaciones que ha dado no se corresponden con sus actitudes. Lejos de calmar el contexto en el que él mismo nos había metido, lo que ha hecho ha sido avivar la polémica". De esta manera, el CSD elevará al Tribunal Administrativo del Deporte su petición para que Luis Rubiales sea inhabilitado por una infracción "muy grave".

"El CSD ha querido ser muy pulcro y respetuoso en los procedimientos a seguir en este caso. Fruto de todo eso, desde el primer momento dijimos que no queríamos intervenir hasta que la RFEF tuviera su Asamblea. Precisamente por ello, y como sus resultados no han sido satisfactorios a ojos del Gobierno, comparezco hoy", dijo Víctor Francos.

Rueda de prensa del presidente del Consejo Superior de Deportes por el caso Rubiales

El presidente del Consejo Superior de Deportes mostró el malestar del organismo y del Gobierno con la manera de proceder de Rubiales en la Asamblea de la RFEF: "El señor Rubiales no ha estado a la altura ni de lo que se esperaba, ni de lo que esperaban las jugadoras, ni de lo que esperaba el Gobierno, ni de lo que esperaba la sociedad española", alegó.

Muy duras fueron las palabras de Francos con Rubiales: "Ha defraudado, no ha hecho lo que debía, consideramos que las explicaciones que ha vuelto a dar hoy no se corresponden con sus actitudes y queremos ser muy claros al decir que la Asamblea, lejos de calmar el contexto en el que él mismo nos ha metido, ha avivado la polémica, ha reafirmado la idea de lo que algunos decíamos que era lo que tenía que darse".

El CSD toma cartas en el asunto

Con una frase muy contundente, Víctor Francos dejó clara la postura del CSD: "El Gobierno de España no va a estar impasible ante esta circunstancia", dijo de forma tajante. "Estamos en disposición de que esto sea el 'Me too' del fútbol español, y de que esto sea un cambio", prosiguió.

El presidente del CSD dio más explicaciones sobre los pasos a seguir: "El señor Rubiales ha dicho en varias ocasiones que no dimitía. Le queremos transmitir, con todo el respeto institucional que nos merece el presidente de la RFEF, que el camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF ha acabado. El Gobierno inicia los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, y anunciamos también que si el TAD lo tiene a bien, suspenderemos de sus funciones a Rubiales".

Víctor Francos, Secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, sobre el caso Rubiales:



"Estamos en disposición de que esto sea el #MeToo del fútbol español y de que esto sea un cambio"



▶En #Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/8O1EkFiEQ1 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2023

Francos confirmó que este mismo viernes el CSD elevará una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte para que pueda evaluar si es una "falta grave". Será, por lo tanto, una denuncia propia que se unirá a todas las que ya le habían llegado al Consejo Superior de Deportes hasta la fecha.

El Consejo Superior de Deportes ya había recibido hasta la fecha hasta cuatro denuncias contra Luis Rubiales, por lo que tendrá que elevarlas también al Tribunal Administrativo del Deporte. Miguel Ángel Galán, presidente de la escuela de entrenadores CENAFE, el partido político Sumar, el exárbitro Xavier Estrada Fernández y la Liga Profesional de Fútbol Femenino, ya habían trasladado sus escritos al CSD tras el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

Víctor Francos también quiso pedir disculpas a las jugadoras y negó sentirse desafiado por Rubiales tras su negativa a dimitir. Eso sí, alegó que no le habían gustado las formas empleadas por el todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante su comparecencia pública.

Además, el mandatario del CSD dejó claro que ni el organismo ni su presidente pueden inhabilitar a ningún mandatario federativo. "Si estamos en disposición de hacerlo, el señor Rubiales será suspendido de sus funciones nada más que el TAD considere que hay una falta muy grave".

