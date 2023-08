Rubiales se niega a dimitir alegando que Jenni Hermoso consintió expresamente su "piquito"

Luis Rubiales (Las Palmas de Gran Canaria, 1977) seguirá en la presidencia de la Federación. "No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir", exclamó durante la Asamblea Extraordinaria celebrada este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El dirigente se reafirmó tras recibir las conclusiones de la investigación sobre el beso a Jenni Hermoso de Integridad, informe al que tuvo acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

Alegó Rubiales que Jenni Hermoso consintió expresamente su "piquito": "El beso fue consentido. Esta jugadora falló un penalti y tuvimos momentos cariñosísimos en este Mundial. En el momento en el que apareció Jenni me levantó del suelo, que casi nos caemos, y ella fue la que me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Le dije 'olvídate del penalti' y ella me contestó 'eres un crack'. Yo le dije 'un piquito' y nos lo dimos, luego le dí un golpe en el costado y nos despedimos".

En su explicación, y ante la presión pública y política sufrida en los últimos cinco días, Rubiales expresó que "el falso feminismo en una gran lacra en este país". Hizo mención al "silencio de las jugadoras" y "un comunicado que no comprendo", en relación al escrito de FUTPRO al que se adhirió la propia Jenni Hermoso y que pedía "medidas ejemplares" contra el presidente de la Federación.

[Rubiales justifica su gesto en el palco ante la Reina: "Fue para decirle a Vilda 'olé tus huevos'"]

"Tenemos una situación de falta de libertad total. Aquí hay gente que ha recibido presiones, asambleístas que también las han recibido. He recibido mensajes de total apoyo de personas que están aquí. ¿Creen que esto es para pedir una dimisión o sufrir una cacería? No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir", dijo ante los aplausos de la mayoría de los 75 asambleístas que acudieron a la convocatoria.

Rubiales denunció que la "cacería" que ha vivido tiene un objetivo: "Se está ejecutando un asesinato social. Se me trata de matar. Van a por mí con todo desde hace cinco años por tierra, mar y aire. Siempre es el mismo, él y sus títeres [en referencia a Javier Tebas]. Cuando llegué al cargo dije que iba a molestar a muchos poderosos porque iba a defender el fútbol modesto".

"Aquí está la verdad sin amarillismos. Aquí está la verdad de lo que ha sucedido. La gente de bien sabe perfectamente que no hay nada más y estas son mis explicaciones. Muchas gracias", zanjó Rubiales. El presidente, mientras se alejaba del atril, recibía una ovación cerrada, con todo el mundo en pie, tras sus explicaciones y un "no voy a dimitir" que deja huella.

