El Gobierno iniciará los trámites para inhabilitar a Rubiales como presidente de la RFEF

El Consejo Superior de Deportes (CSD) anunciará esta viernes a las 17.00 horas que va a iniciar los trámites para inhabilitar al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, según confirman fuentes del Consejo de Ministros a este periódico. El presidente del CSD, Víctor Francos, lo hará público en una rueda de prensa. La decisión ha sido tomada después de que Rubiales finalmente no dimitiera en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF de este viernes.

Fuentes del Gobierno confirman a este diario que "el CSD se personará contra Luis Rubiales por falta muy grave; y en el expediente solicitará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que suspenda al todavía presidente de la RFEF de sus funciones de inmediato".

Rubiales no dimitió y se defendió tras recibir conclusiones de la investigación sobre el beso a Jenni Hermoso de Integridad, informe al que tuvo acceso EL ESPAÑOL. El jueves por la tarde Rubiales se planteaba su dimisión, pero este viernes cambió de idea.

"La intervención del Sr. Rubiales ante la Asamblea de la RFEF es absolutamente incompatible con la representación que ostenta en el deporte español y con los valores de una sociedad avanzada como la española", cuentan fuentes del CSD a este periódico.

El mandatario del fútbol español ha explicado su versión de los hechos en un discurso de más de 20 minutos en la Asamblea celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "No voy a dimitir", ha repetido hasta en cuatro ocasiones para dejar claro que no renunciará a su cargo pese a toda la presión política y social bajo la que ha estado sometido desde "su piquito" —como lo ha llamado— a Jenni Hermoso tras la victoria de la Selección femenina en el Mundial de fútbol.

Rubiales alega que el beso con la futbolista "fue consentido". "Jenni me levantó del suelo y ella fue la que me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Le dije 'olvídate del penalti' y ella me contestó 'eres un crack'. Yo le dije '¿un piquito?', ella me dijo 'vale', y nos lo dimos", ha relatado el presidente de la RFEF con un tono y rostro muy serio.

La futbolista, que aún no se ha pronunciado tras estas explicaciones de Rubiales, dio a conocer su posición a través de un comunicado en FUTPRO el miércoles. En él, Jenni Hermoso no defendió al presidente de la RFEF, pidió "medidas ejemplares" e incidió en que "se han de velar los derechos de las jugadoras".

En su discurso, Rubiales ha cargado contra el "falso feminismo" y en concreto contra la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero. También ha anunciado que tomará medidas legales por las acusaciones de estas personas durante los últimos días.

El futbolista del Betis Borja Iglesias ha anunciado en redes sociales que no jugará con la Selección española mientras Rubiales siga siendo presidente. El jugador ha ido convocado en una sola ocasión. Otros futbolistas como Iker Casillas o David De Gea también han cargado contra Rubiales en redes.

