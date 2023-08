La imagen que corrobora parte del discurso de Rubiales: "Fue ella quien me levantó"

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha asegurado en su discurso que fue la futbolista Jenni Hermoso la que "acercó su cuerpo a él", la que "lo levantó" y que el beso fue totalmente consentido en un intento por defenderse de las acusaciones que lo habían llevado al límite y que hablaban de que podría dimitir de su cargo.

"En el momento en el que apareció Jenni me levantó del suelo, que casi nos caemos, y ella fue la que me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Le dije 'olvídate del penalti' y ella me contestó 'eres un crack'. Yo le dije 'un piquito' y nos lo dimos, luego le di un golpe en el costado y nos despedimos", ha asegurado delante de la asamblea, en la que la mayoría de miembros son hombres.

A juzgar por las imágenes disponibles de la celebración, las palabras 'un piquito' se leen claramente en los labios de Rubiales. Así, esa parte de la justificación parece corresponderse con lo que ocurrió tras el partido en Sídney, una celebración en la que un Rubiales eufórico y desatado se mostró muy cariñoso con todas las jugadoras del plantel. Se olvidó de cualquier protocolo y, como él mismo ha admitido, mostró una imagen poco congruente con el cargo que ocupa.

Beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Además, una imagen de los momentos anteriores parece confirmar que Hermoso, llevada por la alegría del momento, llegó a coger en volandas al presidente de la Federación. La fotografía no deja claro, sin embargo, si fue Hermoso la que levantó a Rubiales o fue el mismo directivo el que se encaramó en los brazos de la jugadora. El comportamiento efusivo de Rubiales con las jugadoras, abrazando y besando en la mejilla a todas ellas, hace difícil discernir si fue Hermoso la que se acercó o al revés.

Debido al ángulo de la cámara es imposible verificar, con las imágenes de las que se disponen, si Hermoso profirió alguna palabra de consentimiento. De esa manera, no se puede comprobar si la versión de los hechos que ha tratado de propugnar Rubiales en la Asamblea es cierta o no. La existencia del consentimiento por parte de Hermoso permanece como una incógnita.

Queda, por lo tanto, esperar a que la jugadora confirme o desmienta la interpretación que Rubiales ha proporcionado en su comparecencia. En un directo de Instagram que lanzó Hermoso durante la celebración en el vestuario, admitió que el acercamiento del presidente "no me ha gustado" y se preguntaba, frente a sus compañeras, "qué hago yo". Desde entonces, solo ha emitido un comunicado a través del sindicato FUTPRO, organización que, presumiblemente, será la que publique la respuesta de la jugadora, en caso de que se produzca.

