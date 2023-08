Rubiales pide la continuidad de Vilda como seleccionador por "medio millón de euros al año"

Jorge Vilda ha sido uno de los protagonistas indirectos del discurso de Luis Rubiales en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. El seleccionador ha salido reforzado por parte del máximo mandatario de la Federación, puesto que señaló que ya está trabajando en mejorar sus condiciones.

El seleccionador había sido muy señalado en los últimos meses con su postura respecto a la polémica de 'Las 15'. Vilda había sido acusado de tener métodos muy anticuiados y las jugadoras habían pedido su marcha, sin embargo, él continuó como seleccionador hasta el Mundial femenino y allí se alzó la Copa del Mundo. Un título que le ha servido para asentarse en el cargo ante la atenta mirada de Rubiales.

El presidente de la Federación señaló durante su contudente intervención que le va a mejorar de manera notabilísima su salario y que quiere seguir contando con él los próximos cuatro años. Una apuesta en firme para el hombre que le ayudado a conseguir el éxito más importante de su mandato el pasado domingo.

[Rubiales se niega a dimitir alegando que Jenni Hermoso consintió expresamente su "piquito"]

"Cuando pitó el final la colegiada fue el día más feliz de mi vida. Jorge, he activado los mecanismos para activar que te quedes con nosotros los próximos cuatro años con nosotros para cobres casi medio millón de euros. Te lo mereces", sentenció el presidente de la Federación.

De esta manera, Jorge Vilda se puede convertir en uno de los baluartes de la Selección femenina. Su buena gestión en el Mundial y la posterior victoria ha hecho que se haya visto reforzado en su puesto, haciendo que Rubiales apueste ciegamente por él de cara a los próximos años.

Rubiales, durante su intervención en la Asamblea. EFE

Protagonista de su gesto en el palco

Otro de los puntos donde salió a relucir la figura de Jorge Vilda ha sido a causa de su polémico gesto en el palco delante de la reina Letizia y la infanta Sofía. Rubiales se llevó la mano a los genitales, lo que le hizo ser señalado por el carácter obsceno de su comportamiento ante gran cantidad de autoridades.

El máximo dirigente se vio obligado a pedir perdón durante su discurso en la Asamblea de la RFEF. Para tratar de justificarse por lo sucedido, aludió a Vilda, apuntando que "fue para decirle 'olé tus huevos'".

Rubiales, a la Reina, la Infanta y la Casa Real: "Tengo que pedir disculpas" pic.twitter.com/B3FwVqRL2o — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 25, 2023

"Quiero pedir perdón sin condiciones por los hechos que ocurrieron en el palco. En un momento de euforia en el que me agarré mis partes. Pero quiero mirar a Jorge Vilda. Hemos pasado por mucho en estos años. Tú has pasado lo mismo que lo que me están haciendo ahora a mi", resaltó durante su intervención acerca del tema.

"Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primer momento miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de 'ole tus huevos'. De nuevo tengo que pedir disculpas a la Casa Real, a la reina y a la Infanta. Es un hecho poco edificante. Mis más sinceras disculpas", sentenció.

Sigue los temas que te interesan