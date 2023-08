Rubiales justifica su gesto en el palco ante la Reina: "Fue para decirle a Vilda 'olé tus huevos'"

Luis Rubiales arrancó su intervención en la Asamblea Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas explicando su gesto en el palco ante la Reina y la infanta Sofía. El presidente de la RFEF se llevó la mano a la entrepierna y, en sus palabras, fue como reacción a la dedicatoria que hizo desde a pie de campo el seleccionador Jorge Vilda.

En su explicación, Rubiales comparó su situación actual con la de Jorge Vilda, en relación a la crisis de 'Las 15' que amenazó su cargo en el banquillo, y justificó así su éxtasis en el palco:

"Jorge, hemos pasado por mucho en el último año. Jorge, hemos sufrido mucho y están haciendo un discurso falso. En el último año hemos sufrido mucho y me emocioné mucho cuando tras ganar el Mundial te giraste y me lo dedicaste. Por eso me llevé las manos ahí e hice el gesto de 'ole tus huevos'. Le pido perdón a su Majestad la Reina, nunca me he comportado así en un palco. No me justifico, perdón".

