El vestuario de la Selección carga contra Rubiales tras no dimitir y apoya a Jenni Hermoso: "Se acabó"

La decisión de Luis Rubiales de continuar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha causado enorme aluvión de reacciones. Una de ellas ha sido la de Alexia Putellas, una de las grandes estrellas del fútbol femenino y una de las líderes de la Selección. Junto a ella, varias jugadoras han salido al paso tras las palabras del máximo dirigente que señalaban que el beso con Jenni Hermoso fue consentido.

La jugadora del Barça ha querido brindar todo su apoyo a Jenni Hermoso tras las declaraciones reproducidas por Luis Rubiales durante la Asamblea de la Federación, donde aseguró que tan solo fue "un piquito". "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera", escribía a través de sus redes sociales.

Una situación que ha desatado una enorme polémica, pues el discurso de Luis Rubiales choca con el comunicado publicado por FUTPRO, y que representa a Jenni Hermoso. A través de él, se pedían que se tomasen "medidas ejemplares" para el presidente de la Federación.

Otra de las jugadoras que también se ha mostrado muy indignado con las palabras de Luis Rubiales ha sido Cata Coll. La portera del FC Barcelona y compañera de Alexia Putellas también ha hecho acto de presencia a través de las redes sociales para apoyar a Jenni Hermoso.

"Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabo! Contigo a muerte Jenni Hermoso", escribía Cata Coll. Unas concisas y contudentes palabras que muestran un gran malestar dentro del seno de la Selección hacia el máximo mandatario de la Federación.

Otra de las jugadoras que también ha salido al paso ha sido Virginia Torrecilla. La actual futbolista del Villarreal y que se ha pronunciado al igual que sus compañeras. "Se acabó! Contigo Jenni Hermoso", eran su alegato a favor de la internacional española.

En la misma línea se ha postulado otras compañeras de Hermoso como Misa Rodríguez o Patri Guijarro, una de las que no fue al Mundial por sus rencillas con la Federación y Vilda. "Contigo más que nunca Jenni Hermoso, basta de mentiras, no estás sola", apuntaba la portera del Real Madrid. "Se acabó. Contigo Jenni Hermoso. Lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales", suscribía la del Barcelona.

Tampoco han faltado a las reivindicaciones dos futbolistas de la talla de Aitana Bonmatí y Athenea del Castillo. Ambas se han posicionado a favor de Jenni Hermoso con sendos mensajes críticos contra la figura de Luis Rubiales. "Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera", publicaba la mejor jugadora del Mundial.

La explicación de Rubiales

Luis Rubiales dio su versión de lo ocurrido durante su comparecencia en la Asamblea extraordinaria en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Ante las Territoriales, futbolistas, árbitros, clubes y entrenadores, el máximo dirigente de la Federación se negó a dimitir y explicó lo que ocurrió después de la final del Mundial femenino.

"El beso fue consentido. Esta jugadora falló un penalti y tuvimos momentos cariñosísimos en este Mundial. En el momento en el que apareció Jenni me levantó del suelo, que casi nos caemos, y ella fue la que me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Le dije 'olvídate del penalti' y ella me contestó 'eres un crack'. Yo le dije 'un piquito' y nos lo dimos, luego le di un golpe en el costado y nos despedimos", reseñó el mandatario argumentar su defensa.

