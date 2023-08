Rubiales se defiende atacando: las 10 frases clave de su discurso

Luis Rubiales acudió a la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol y recalcó durante la misma que no piensa dejar su puesto, que no va a dimitir. El máximo dirigente se mostró muy contundente en su discurso y dejó gran cantidad de frases clave para entender el porqué de su decisión.

Pese a que muchos esperaban que dejase su puesto en la Federación, Luis Rubiales insistió en que "no va a dimitir" y lo hizo repitiéndolo hasta tres veces consecutivamente. Un alegato que mostraba con firmeza su posición. Una decisión que trató de explicar a través de un extenso discurso, que se alargó más de media hora, y en el que dejó una cantidad de mensajes muy contundentes. Eso sí, no dudó en pedir perdón por polémico gesto en el palco delante la reina Letizia y la infanta Sofía.

Atacó "falso feminismo" por el que ha sido señalado en los últimos días por el polémico beso a Jenni Hermoso y también aseguró que "va a tomar medidas ejemplares". El presidente de la RFEF, además, también cargó contra aquellos políticos que le han puesto en la picota, tratándose de Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique.

Rubiales justifica su gesto en el palco ante la Reina: "Fue para decirle a Vilda 'olé tus huevos'"

Tampoco quiso olvidarse de otro de los gestos por los que había desatado la polémica. Su tocamiento de genitales, delante de la reina Letizia y la infanta Sofía en la final del Mundial suscitó numerosas críticas y él quiso explicarlo. Aludió a que "en los últimos años hemos sufrido mucho y me emocioné mucho cuando tras ganar el Mundial te giraste y me lo dedicaste. Por eso me llevé las manos ahí e hice el gesto de 'ole tus huevos' - haciendo referencia a Jorge Vilda-.

Por otro lado, también se encargó de mandar un mensaje de apoyo a otro de los señalados en los días previos como es Jorge Vilda. El máximo mandatario aseguró que ha iniciado los procedimientos para aumentarle el salario y prolongar su contrato para los próximos cuatro años.

Además, se encargó de asegurar que todos los hombres que han estado en el Mundial femenino también han sido campeones y que por eso se empleó la palabras "nosotros", para reconocer tanto a hombres como a mujeres. Acto seguido, también señaló a Javier Tebas como una de las principales personas que está detrás de las amplias críticas que ha recibido.

Su "no dimisión"

"No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Y les digo más, he recibido muchas presiones, pero no lo voy a hacer. Estamos en un país donde la ley impera. Tendrá que haber motivos para me echen de este lugar".

El "piquito" a Jenni Hermoso

"Fue un acto consentido. Han pedido mi dimisión y yo he hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. En el momento en el que apareció Jenni me levantó del suelo, que casi nos caemos, y ella fue la que me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Le dije 'olvídate del penalti' y ella me contestó 'eres un crack'. Yo le dije 'un piquito' y nos lo dimos, luego le di un golpe en el costado y nos despedimos. Fue un acto consentido, lo voy a repetir siempre".

"Falso feminismo"

"El falso feminismo no busca la verdad, busca ponerse la medalla y pensar que estamos avanzando. No les importan las personas".

Rubiales se niega a dimitir alegando que Jenni Hermoso consintió expresamente su "piquito"

Perdón por su gesto en el palco

"Quiero pedir perdón sin condiciones por los hechos que ocurrieron en el palco. En un momento de euforia en el que me agarré mis partes. Pero quiero mirar a Jorge Vilda. Hemos pasado por mucho en estos años. Tú has pasado lo mismo que lo que me están haciendo ahora a mi. Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primer momento miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de 'ole tus huevos'. De nuevo tengo que pedir disculpas a la Casa Real, a la reina y a la Infanta. Es un hecho poco edificante. Mis más sinceras disculpas".

Los ataques de los políticos

"Están preparando una ejecución para ponerse medallas. Han tardado cuatro o cinco días para felicitarnos por el Mundial. Eso sí, para matar a un hombre ha sido desde el primer momento. La señora Yolanda Díaz, Montero, Belarra o Echenique se han referido a este acto sin consentimiento. Qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente".

Asesinato social

"A estas personas que han dicho esto de mí y que han tratado de asesinarme públicamente. Me voy a defender públicamente en los juzgados, tomando medidas ejemplares. El fútbol español sabe perfectamente quién es quién".

Apoyo de su padre

"El fútbol lo llevo practicando desde que mi padre me regaló las primeras botas de fútbol Adidas con tres años y me puso la camiseta del Motril Club de Fútbol. Papá, vamos a aguantar el tipo porque sino yo me emociono. Es lo que he hecho toda mi vida, jugar al fútbol".

Tebas, señalado

"El amarillismo del falso feminismo, ya sabemos Tebas y los de siempre, han hecho que la prensa de este país me siga matando. A mí me da igual, yo solo creo en mi familia y en los que me defienden".

"No hay deseo, ni hay posición de dominio, aunque se esté vendiendo otra cosa en medios que rinden pleitesía al señor Tebas como al falso feminismo, que es una gran lacra en este país".

Refuerzo a Jorge Vilda

"Cuando pitó el final la colegiada fue el día más feliz de mi vida. Jorge, he activado los mecanismos para activar que te quedes con nosotros los próximos cuatro años con nosotros para cobres casi medio millón de euros. Te lo mereces".

"Nosotros", como campeones

"El plural masculino, nosotros, representa a hombres y mujeres en nuestro país. Por eso digo que "todos ustedes son campeones del Mundial femenino".

