Quién era Jesús López, el futbolista muerto en Costa Rica tras ser atacado por un cocodrilo

El mundo del fútbol está de luto. Jesús Alberto López Ortiz, del club Deportivo Río Cañas, ha fallecido a la edad de 29 años tras ser atacado por un cocodrilo. Conocido popularmente con el sobrenombre de Chucho, el futbolista jugaba en la tercera división de la liga de Costa Rica.

“Compañeros, amigos. Con profundo dolor hacemos público el fallecimiento de nuestro jugador Jesús Alberto López Ortiz (Chucho). Descansa en paz, Chucho, nos unimos al dolor de toda su familia”.

Este es el comunicado lanzado tras el suceso por el club. Asimismo, pidió respeto a la familia doliente tras el vídeo que empezó a circular por las redes sociales en el que se veía al animal trasladando el cuerpo del deportista. “No suban vídeos sobre lo sucedido y si ya los subió elimínelos. Hay hijos, madre, padre, hermanos y Señora de Jesús que merecen respeto”.

Humilde, servicial, tranquilo y "un futbolista buenísimo"

Jesús López, jugador del Deportivo Río Cañas, se dirigía a casa de su prima cuando, en el camino, decidió darse un chapuzón para refrescarse. “Desgraciadamente, tomó una decisión equivocada, y por meterse a bañar ocurrió lo que ocurrió”, se lamentó el entrenador del equipo costarricense, Luis Montes.

Declaraciones que hizo al medio local La Teja recogidas por Infobae en las que también dijo que era la versión que estaban manejando las autoridades policiales. El río, según los habitantes del pueblo, no era frecuentado por las personas debido a la abundante presencia de cocodrilos.

“Era de una familia muy humilde, como somos todos en Río Cañas”, dijo su entrenador. Y añadió: “Era un muchacho muy servicial, siempre dispuesto a colaborar en el pueblo, muy educado y tranquilo”.

Asimismo, y en el plano deportivo, Luis Montes indicó que “como futbolista era buenísimo. En el pueblo siempre se le reconoció su talento, su liderazgo dentro de la cancha, su forma de jugar”. Y finalizó diciendo que “era un referente del fútbol de Río Cañas. Es una pérdida para todo el pueblo”.

Jesús López jugaba con el 10 a la espalda. Padre de familia, tenía dos hijos de 8 y 3 años. “Un balón une a todo mundo y yo le decía: ‘Chucho, qué bueno que sos para jugar’, y él se ponía todo contento”, relataba su amigo Cristian Ortiz a La Teja. “Y él siempre me decía: ‘Esto es lo que más me gusta a mí. Siempre jugar. Me encanta. Me siento muy feliz’”.

Una vez conocidos los hechos, vecinos del pueblo siguieron al reptil mientras arrastraba el cuerpo sin vida del futbolista y acabaron matándolo de varios disparos. Así recuperaron el cuerpo de Jesús López.

