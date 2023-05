El contrato que firmaron Barça, Atleti y otros clubes para pagar a Tebas su deuda con Hacienda

En el verano de 2017 la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizó un embargo preventivo a Javier Tebas de 4,7 millones de euros tras una inspección fiscal tanto al presidente de LaLiga como a Audiovisual New Aged (AIE), la empresa que gestionaba los derechos de televisión y de la que el máximo dirigente de la patronal era el administrador único, por los ejercicios 2011/2012 y 2012/2013.

El presidente de LaLiga pidió entonces a los 47 clubes que habían militado en Primera y Segunda División entre las temporadas 2011/2012 y 2015/2016 un préstamo de 3,9 millones de euros para hacer frente al embargo. El propio Tebas tuvo que hacer frente al montante restante, que es el que consideró que no dependía de la actividad de la AIE, ya que se debía a los ajustes de las declaraciones complementarias por sus ingresos procedentes de otros negocios y la tributación del IRPF.

EL ESPAÑOL publica los dos contratos que se firmaron en junio de 2017 y en los que los clubes, además de la aportación inicial de 3,9 millones, aceptaron financiar hasta 40 millones de euros a fondo perdido si los recursos presentados por Javier Tebas y la AIE no prosperaban en los juzgados.

El Real Madrid se negó a participar en dicho préstamo a Tebas al argumentar que se incumplían los estatutos de LaLiga y que provocaba una incompatibilidad con su función como presidente de la patronal. Sin embargo, el FC Barcelona sí accedió, tal y como informó EL ESPAÑOL, cuando tenía incoado un expediente disciplinario por dos delitos fiscales en el fichaje de Neymar.

También participó el Atlético de Madrid, uno de los clubes más leales a Javier Tebas. Para hacer esa aportación inicial y los futuros pagos se realizó un sistema de reparto en base a puntos. Cada equipo sumaba dos por cada año en Primera y un punto por cada temporada en Segunda División.

La suma total de puntos entre todas las entidades fue 234 y con él se consiguió realizar un reparto en el que FC Barcelona fue el que más dinero tuvo que desembolsar al haber estado todas las campañas en Primera y que su filial disputara durante cuatro años la Segunda División.

La aportación inicial del Barcelona fue de 230.000 euros, pudiendo llegar hasta los 2,39 millones en caso de que el préstamo se convirtiera finalmente en un pago en salario a Javier Tebas para que hiciera frente a todas las sanciones de Hacienda.

En el punto del 4 del acuerdo de la AIE con los clubes, sobre la distribución de los dividendos de la agrupación, "las partes se comprometen a hacer cuantas actuaciones sean necesarias para que los correspondientes órganos sociales de la Agrupación acuerden la distribución de dividendos a Javier Tebas". Dicho importe tendrá "descontados, en su caso, los impuestos que procedan por las aportaciones adicionales".

El objetivo final de esta cláusula era que "resulte una cantidad que permita a Javier Tebas pagar aquellos importes de principal e intereses del Contrato de Préstamo AIE que no hayan podido ser reembolsados como consecuencia de la no devolución por la Administración del Estado". Es decir, los clubes cubrían cualquier cantidad de dinero, con sus impuestos correspondientes, que Hacienda reclamara al presidente de LaLiga.

Por otro lado, en el contrato de la AIE con Javier Tebas se especifica en el punto 7, sobre la ampliación del importe de préstamo, que si se imputaba al presidente de LaLiga "bases imponibles de la Agrupación de forma que suponga el pago de impuestos", los clubes se comprometían "a ampliar el importe del préstamo otorgado a Javier Tebas". Esta cláusula es la que aseguraba al máximo mandatario de la patronal que un número de clubes se harían cargo de responder económicamente por su persona ante la Agencia Tributaria.

En un acuerdo complementario, que se firmó a posteriori, se aclara que "Javier Tebas y sus asesores podrán sugerir cuantas cuestiones crean convenientes para el buen fin de los procedimientos tributarios". Asimismo, se eximía de cualquier responsabilidad a la Agrupación y al presidente de LaLiga de que "no se estimen las pretensiones de las partes por cualquier concepto o actuación ajena a cualquiera de ellos" y "no tendrán obligación de pagar cantidad ni indemnización alguna en el supuesto de que no se reciba las devoluciones solicitadas de la Administración del Estado".

Estas nuevas páginas del contrato son más claras aún a la hora de que los clubes aseguren el pago de la deuda a Tebas. Así, dice que los clubes "se comprometen a realizar como aportación" la parte "proporcional de la cantidad que sea necesaria" para que la AIE y el presidente de LaLiga "puedan pagar aquellos importes de principal e intereses".

Además, se acuerda que "Tebas tenga la tesorería necesaria para repagar aquella parte del contrato de préstamo de la AIE que no ha podido ser reembolsada como consecuencia de la no devolución" de liquidaciones o ingresos complementarios y a las "imputaciones que procedan por las aportaciones adicionales".

El director audiovisual de LaLiga

El representante de la AIE que firmó los contratos con los clubes y con Javier Tebas fue Melcior Soler, actual director audiovisual de LaLiga. EL ESPAÑOL informó que facturó 500.000 euros en 2021 con su empresa de gestión de derechos IX TV SL pese al Código Ético.

Dicha sociedad tuvo, desde 2002 y durante todos los años que IX TV SL y Melcior Soler trabajaron para el G-35 y LaLiga, a una sociedad anónima Sport 59 Holding con sede en Suiza como administradora solidaria. El presidente de esta empresa era un nombre al menos coincidente con el de un abogado relacionado con diferentes paraísos fiscales. Este conflicto de interés no tuvo ninguna respuesta por parte de la responsable de Cumplimiento y Control Interno de LaLiga, Esperanza Bernal de Quirós.

El documento firmado por Melcior Soler y Javier Tebas incluye una amortización anticipada obligatoria parcial para el presidente de LaLiga, el cual deberá destinar a esta causa "cualquier cantidad que reciba de la Administración del Estado como consecuencia de una estimación total o parcial de alguno de los procedimientos" si se diese. En caso contrario, las cláusulas antes nombradas, el crédito de los clubes se convertirá en un préstamo a fondo perdido.

En el punto 8.4. de dicho acuerdo se señala que "serán a cuenta de la Agrupación todos los impuestos, arbitrios, recargos o tasas" que "graven actualmente o en el futuro" el presente contrato. Además, también se hace cargo de los "gastos e impuestos" que se originen con motivo de su "formalización, cumplimiento y extinción".

Hasta 40 millones de euros

Un informe del despacho de abogados Garrigues indicaba que, según la inspección de las actas, la base imponible de la AIE imputaba 6 millones de euros con intereses incluidos a Javier Tebas. La sanción a la AIE era de otros 4 millones, por lo que la operación se iba ya a los 10 millones de euros para los clubes.

Además, aseguraba que si se consideraba renta el pago de los clubes a Javier Tebas a través de la AIE, habría que elevarlo al íntegro por lo que el importe total bruto subiría a causa de los impuestos. Con las actas de inspección ya giradas tanto a la AIE como al presidente de LaLiga, dicho informe del prestigioso bufete considera que los clubes deberán "aportar al menos entre 30 y 40 millones de euros".

Esos 10 millones de diferencia se deben a un riesgo adicional que señala Garrigues en las facturas del RCD Mallorca a la AIE por 10 millones de euros y que no cuantifica qué podría suponer para los clubes.

