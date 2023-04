Barça y Juve, en el punto de mira de la UEFA: casos distintos pero una posible misma sanción ejemplar

El FC Barcelona y la Juventus de Turín se encuentran en una situación límite. Ambos equipos están siendo investigados por sus malas artes en los últimos años. Los culés están bajo los focos tras destaparse el 'caso Negreira' y los correspondientes pagos al vicepresidente de los árbitros. Los italianos están señalados por el 'caso de las Plusvalías'. Dos situaciones que diferentes que pueden acabar con los dos de la misma manera: sancionados por la UEFA.

Lo cierto es que el organismo presidido por Aleksander Ceferin se está planteando seriamente el dejar a ambos clubes fuera de las competiciones europeas. Un duro mazazo para dos clásicos del fútbol internacional y eso provocaría una serie de movimientos sísmicos en ambos equipos. Una decisión contra la que además no podrían hacer más que ver cómo les apartan de ellos.

Los casos de corrupción que se han desvelado en Barça y Juve han provocado que ambos pendan de un hilo para estar en la próxima edición de la Champions League. De hecho, la UEFA ya está trabajando para imponer las respectivas sanciones deportivas lo antes posible y así evitar males mayores a la hora de organizar las competiciones del próximo año.

Joan Laporta, presidente del Barcelona. Reuters

De hecho, tal es el miedo que hay en el FC Barcelona que Joan Laporta se desplazó hasta Eslovenia para mantener una conversación privada con Ceferin, responsable máximo de la UEFA. En ella, trató de explicar todo lo relativo al 'caso Negreira' y los pagos realizados a José María Enríquez Negreira durante más de 15 años. A través de ella, el dirigente culé trató de escurrir cualquier culpa de su equipo sobre la presunta influencia en los árbitros.

Casos distintos, similar sanción

Desde Italia, según apunta la Gazzetta dello Sport, la sanción hacia la Juventus parece estar cada vez más cerca. Pese a serle devueltos los quince puntos que le habían sido retirados por parte del Colegio de Garantía del Comité Olímpico Italiano (CONI), la UEFA ya está investigando a fondo todo lo ocurrido con el conjunto transalpino.

Hay que recordar que la Juventus que está acusada de generar plusvalías financieras ficticias para sacar un beneficio y dejar las cuentas del conjunto bianconero. Esto lo hizo a través de realizar irregularidades en los precios de compra y venta de jugadores de la plantilla. Entre ellos destacan las operaciones realizadas con Miralem Pjanic y Arthur Melo, curiosamente, llevadas a cabo con el FC Barcelona.

Los jugadores de la Juventus se lamentan durante un partido. REUTERS

En este momento, la decisión de sí se mantiene o no la sanción en la Serie A corresponde ahora al Tribunal Federal de Apelaciones. Sin embargo, el problema es que el organismo tiene previsto que la correspondiente decisión llegue una vez haya finalizado el campeonato liguero, lo que ha provocado que la UEFA ya esté tomando cartas en el asunto para analizar el castigo que le corresponde a la Juventus.

La necesidad de estructuras las competiciones europeas de cara a la próxima temporada, la 2024/25, ha hecho que el ente presidido por Ceferin se haya puesto manos a la obra para desentrañar todo lo ocurrido. Y lo está haciendo a través de la Comisión de Fair Play de la UEFA, que entrará 'de oficio' si la resolución de la Justicia italiana no está a su debido tiempo.

Por lo tanto, se espera que se haga la misma maniobra con el FC Barcelona. Una operativa similar que ya ha hecho saltar las alarmas dentro del conjunto culé, que sigue manteniendo la fe en que no sigan el mismo camino.

El Barça, a la espera

Mientras sigue desarrollándose el 'caso de la Plusvalías', el FC Barcelona se encuentra en una situación enormemente difícil. El precedente de la Juventus puede marcar lo que suceda con el conjunto culé y la situación no es nada esperanzadora, pues se espera que la sanción sea ejemplar.

Los pagos del Barça a José María Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros hasta 2018, han quedado demostrados. Por ende, la supuesta corrupción del equipo presidido por Joan Laporta ha sido desvelada tras destaparse el caso, a pesar de que no haya caído castigo o sanción alguna sobre ellos.

Pese a ser completamente diferente a lo que ha ocurrido en el seno de la Juventus, el futuro de los dos equipos está estrechamente relacionado. Uno pagó al vicepresidente de los árbitros durante más de tres lustros y el otro generó plusvalías a través de la compra-venta de sus jugadores. Dos maneras de sacar beneficios que muy probablemente se verán castigadas.

De hecho, Laporta, tras ver lo sucedido con la Juve, se apresuró a mantener una reunión privada con Ceferin para aclararle todo lo que había ocurrido. El presidente del Barça trató de desmarcarse de la compra de los árbitros, en una maniobra similar a la que ha transmitido en cada intervención.

"No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir algo. Me he informado y la situación es sumamente grave", explicaba el presidente de la UEFA tras reunirse con Laporta.

"Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto. A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito. No puedo ni quiero contestar a las posibles sanciones que esto pueda tener", añadió.

Joan Laporta durante su rueda de prensa sobre el 'caso Negreira' Reuters

Unas frases demoledoras que dejan abierta la puerta de par a una serie de sanciones más que ejemplares contra el FC Barcelona, que ya tendrá como ejemplo previamente lo sucedido con la Juve. De hecho, los italianos ya han visto cómo les quitaban 15 puntos, aunque luego se los devolviesen, pero todavía falta la decisión final.

Mientras tanto, la sombra de quedarse fuera de Europa planea cada vez más sobre Barça y Juve. La UEFA ya trabaja a destajo para dar a conocer lo antes posible una sanción para los dos equipos.

