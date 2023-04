Koke estalló durante el Barça - Atlético en el Camp Nou: "Están comprados"

La polémica del partido que enfrentó a Barcelona y Atlético de Madrid sigue coleando. Se centra en la posible mano de Sergio Busquets que protestaron los jugadores rojiblancos, pero ni el árbitro ni el VAR señalaron. Una jugada dudosa que no pone a todos de acuerdo y pudo provocar la reacción de Koke Resurrección que ahora sale a la luz.

Koke, capitán, del Atleti, empezó en el banquillo y se quedó sin jugar en el Camp Nou. El motivo, como reveló luego del partido Diego Pablo Simeone, eran unas molestias físicas que arrastraba. Al centrocampista le tocó vivir el partido desde la banda, con cierto nerviosismo por no poder ayudar a sus compañeros.

Las cámaras de El Día Después, programa de Movistar+, captaron a Koke expresar su enfado en un momento del partido. Supuestamente, el capitán colchonero dijo lo siguiente refiriéndose a los árbitros: "Están comprados".

Koke from the bench against Barcelona: “They [the referees] are bought.”



Lo cierto es que Koke no fue el único que se quejó. Giménez estalló tras el partido cuando le preguntaron por el posible penalti: "Sí, me lo mostraron. Lo único que te puedo decir es que el otro día con el Almería me lo iban a pitar y me salvó el fuera de juego. Es una realidad. Imagino que entendieron que no era penal y no podemos hacer nada. A seguir en lo nuestro, compitiendo, dejando todo para lograr el objetivo y enfocando en lo nuestro. Y la gente que tenga que actuar lo haga en consecuencia", valoró en declaraciones a Movistar+.

"El cuerpo se te queda con tristeza, amargura, porque pierdes. Y no es lindo para nosotros, sobre todo por cómo se dio el partido. Pero también con un orgullo grande de que dejamos todo en la cancha, que tuvimos ocasiones y que, por ahí, por una circunstancia que no corresponde a nosotros, no pudimos empatarlo", añadió.

"Nos vamos tristes, decepcionados por esa situación, por haber perdido, pero con la cabeza en alto, porque venimos trabajando muy bien, hoy también, y al final se nos escapa por pequeños detalles", concluyó.

También comentó la jugada Jan Oblak, apoyando la versión de Giménez: "No he visto la jugada, ni he hablado con nadie, pero si mis compañeros han protestado probablemente ha debido ser algo. Con las manos nadie sabe si es o no y es el árbitro el que decide. No sé qué ha pasado, pero hemos perdido y no nos llevamos ningún punto a Madrid", dijo.

