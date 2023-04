El Sevilla empata a la heroica ante el Manchester United y sigue soñando con la Europa League

El Manchester United tenía ganado el partido hasta que en el minuto 84', el Sevilla consiguió un valioso empate. Los dos goles de Marcel Sabitzer dieron alas a los diablos rojos, pero dos tantos en propia portería de sus compañeros dejaron la eliminatoria completamente abierta para el duelo de vuelta que se disputa la próxima semana en el Sánchez Pizjuán. [Narración y estadísticas: Manchester United 2-1 Sevilla]

Llegó el Sevilla a su competición fetiche con urgencias. Las urgencias que tiene en La Liga, en una situación comprometida y luchando por alejarse de los puestos de descenso para lograr cuanto antes la permanencia matemática. Se aferró el equipo andaluz a su mística con la segunda competición continental y obró un pequeño milagro Teatro de los Sueños.

Aunque eso no oculta que el United fue mejor que el Sevilla en Old Trafford. A los pocos segundos, Jadon Sancho ya había puesto por delante a los ingleses. El tanto no subió al marcador por fuera de juego. El equipo de Mánchester iba a por el gol y antes del minuto 10, Antony también había probado suerte ante Bono, pero el portero del Sevilla sacó una buena mano.

Marcel Sabitzer, celebrando un gol para el Manchester United al Sevilla en la Europa League 2022/2023 Reuters

Tanto iba el cántaro a la fuente, que se rompió. Los de Ten Hag lograron abrir la lata con una larga combinación que acabó finalizando Bruno Fernandes con un pase en profundidad a Sabitzer. El austriaco se hizo hueco con el cuerpo y sacó un disparó que, con ayuda de Macao, pasó por encima del portero sevillista al cuarto de hora de partido.

Seis minutos después, el Manchester United amplió distancias. Y fue otra vez Sabitzer el que batió a Bono. Esta vez gracias a que Martial robó un balón en el centro del campo y condujo el esférico hasta la zona de tres cuartos. Ahí se paró para mirar a su alrededor y ver el desmarque de su compañero, que no falló.

El VAR y la sorpresa

El escenario pudo ponerse todavía peor para el Sevilla, ya que desde el VAR revisaron una posible tarjeta roja a Lamela por una falta sobre Casemiro, pero al final no hubo expulsión y sí una gran ocasión para recortar distancias cuando se acercaba el descanso. Un cabezazo de Nianzou lo sacó en primera instancia De Gea, con una parada de reflejos, y después fue Varane el que evitó el tanto en la línea de gol.

Precisamente, Varane no saltó al terreno de juego en la reanudación por lesión. Aunque el guion no varió en el resto. El United siguió dominando y Antony pudo dictar sentencia con una carrera de 30 metros y un disparo que se estrelló en el larguero. También Elanga, que salió por Sancho pasada la hora de juego, tuvo ese tercer gol que no llegó.

Los jugadores del Sevilla, celebrando un gol ante el Manchester United en la Europa League 2022/2023 Reuters

Y ya se sabe en esto del fútbol que el que perdona lo acaba pagando. Entrada la recta final del encuentro, Jesús Navas probó suerte y la encontró gracias a un rebote en Malacia, que también dio en De Gea, y que fue para dentro. Ahí se encontró el Sevilla con una oportunidad de oro.

En el descuento, De Gea tuvo que emplearse a fondo en un gran testarazo de En-Nesyri, pero a la siguiente, llegó el empate para el Sevilla. Otra vez En-Nesyri remato a portería y el desvío de Maguire acabó con un 2-2 que no hace justicia al mejor partido de los diablos rojos. En una semana, todo en juego y la resolución de la eliminatoria.

Manchester United 2-2 Sevilla

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane (Maguire, 46'), Martínez, Malacia; Casemiro, Sabitzer, Fernandes (Eriksen, 62'); Sancho (Elanga, 62'), Antony (Pellistri, 81') y Martial (Weghorst, 62').

Sevilla: Bono; Montiel, Marcao, Nianzou (Suso, 73'), Acuña; Fernando, Gudelj; Ocampos, Torres (Navas, 46'), Rakitic; y Lamela (En-Nesyri, 67').

Goles: 1-0, 15' Sabitzer; 2-0, 21' Sabitzer; 2-1, 84' Malacia (p.p); 2-2. Maguire, 90+' (p.p).

Árbitro: Felix Zwaye (Alemania) amonestó a Fernandes (41'), Antony (65') y Pellistri (81') por parte del United y a Montiel (11'), Rakitic (25'), Gudelj (58') y Acuña (72') por parte del Sevilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de cuartos de final de la Europa League disputado en el estadio de Old Trafford (Mánchester, Inglaterra).

