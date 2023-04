Xavi Hernández: "Hubiéramos firmado con sangre estar a 13 en el inicio de temporada"

Oportunidad perdida del FC Barcelona para ponerse con 15 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Sin embargo, el equipo azulgrana sumó uno más a su casillero para colocarse a 13 del eterno rival. Esto después del empate firmado contra el Girona en el Spotify Camp Nou. Sobre esto habló Xavi Hernández ante los medios de comunicación.

Análisis inicial

"No me preocupa Lewandowski, me preocupa ganar La Liga. Hemos jugado un partido correcto. Hemos tenido ocasiones contra un gran equipo. Hemos estado muy bien. Nos ha faltado acierto para marcar un gol. Creo que la victoria hubiera sido merecida. Estamos a 13 puntos del segundo, faltando 10 jornadas. Hay que cambiar la dinámica. Nos han planteado un partido muy bueno, pero merecíamos la victoria. Hoy teníamos la posibilidad de ponernos a 15, pero hay que verlo de forma positiva. Hubiéramos firmado con sangre estar con 13 en el inicio de temporada".

Su plantilla

"Estoy muy contento con la plantilla. El objetivo principal es ganar La Liga y en eso estamos. Estamos en la lucha y estamos en eso. Jordi Alba ha salido de extremo, pero el balón no ha querido entrar".

Sobre el Girona

"Queríamos reajustarnos. Ellos metían a Arnau por dentro, le seguía Ansu y quedaba solo Santi Bueno. Había mano a mano con un central. Trabajan bien la salida del balón. Míchel es un gran entrenador. Pero hoy nos ha faltado efectividad".

Dar valor a La Liga

"Son equipos que se juegan la vida. Este punto es bestial para ellos. Están metidos en la lucha por la salvación. El Getafe, también. Hay que darle valor a esta Liga".

Afición

"Siempre nos apoyan, es un espectáculo. Solo podemos darles esfuerzo y sacrificio. Pero no nos han salido las cosas".

Xavi, en DAZN

El entrenador del Barça también atendió a DAZN después de cosechar un empate frente al Girona. Y repitió lo de que hubiese "firmado con sangre" el tener esta ventaja respecto al segundo clasificado a estas alturas de la temporada en La Liga.

¿Preocupa lo que ha visto?

"No, lo que me preocupa es ganar La Liga. Estamos en muy buena situación. Lo hemos intentado, hemos jugado un partido correcto, hemos tenido muchas ocasiones para marcar y ganar el partido contra un muy buen equipo. Nos ha faltado acierto para conseguir al menos un gol. Creo que era merecida la victoria. Si nos quedamos con el resultado no podemos ser positivos con un punto en casa, pero estamos a 13 puntos del segundo faltando 10 jornadas. Hay que cambiar la dinámica, pero ahora a descansar y preparar el partido del Getafe".

Míchel y Xavi Hernández, hablando antes del inicio del Barcelona - Girona de La Liga 2022/2023 Reuters

Jordi Alba y la plantilla

"De la plantilla he dicho muchas veces que estoy muy contento. Cuando quedamos eliminados de Champions ya dijimos que el objetivo principal era ganar La Liga y ahí estamos. Nos faltaba el último pase y Jordi tiene esa capacidad. Lo hemos usado para eso pero al final lo hemos intentado de todas las maneras y no ha querido entrar hoy el balón".

Oportunidad perdida

"Cuando no ganas y más en casa, la oportunidad de ponernos a 15... estamos a 13, hay que mirarlo de manera positiva. Lo habríamos firmado y con sangre además".

Plan del Girona

"Al final lo que queríamos era reajustar de alguna manera. Sabíamos que ellos metían a Arnau por dentro, ahí lo tenía que seguir Ansu, Santi Bueno quedaba solo, Iván Martín se abría a banda... ellos trabajan muy bien la salida de balón. Pero si hacemos el resumen del partido, creo que si hubiéramos marcado un golito incluso antes del descanso habría cambiado la historia".

Intensidad del rival

"Nos vamos a encontrar equipos así, que se están jugando la vida. Ellos nos decían que este punto es bestial. Se van a jugar muchísimo. La semana que viene nos vamos a Getafe, que se están jugando la vida. Este equipo empató en el Bernabéu, es un gran equipo. Hay que dar valor a esta Liga, cuesta mucho. Vamos a dar valor a esta Liga, lo gente lo quiere ver de otra manera, pero tiene mucho mérito estar donde estamos".

