Greenwood no volverá esta temporada con el United: el club mantiene una investigación abierta

Duro revés para Mason Greenwood. El delantero del Manchester United no volverá a entrenar ni jugar esta temporada con sus compañeros pese a haberle sido retirados todos los cargos de violación. Una decisión del conjunto inglés motivada por una investigación abierta en curso para tratar de esclarecer todo lo ocurrido con el atacante.

La policía de Manchester retiró todos los cargos sobre Greenwood hace más de un mes. El futbolista había sido acusado de intento de violación, agresión, comportamiento controlador y coercitivo por su pareja, con la cual ha reanudado su relación pese a los turbulentos episodios vividos durante el último año.

Por lo tanto, tras la decisión de su equipo, su regreso a la disciplina de los 'red devils' queda completamente paralizado y ya se le habría comunicado dicha decisión, tal y como avanza Daily Mail. Un revés para un futbolista que veía la luz de nuevo tras serle levantados todos los cargos que pesaban sobre él.

De hecho, Greenwood ve cómo su situación no avanza tras llevar suspendido desde enero de 2022. Un año y tres meses en lo que llegó a desaparecer de la página web del conjunto inglés tras ser acusado de violación y a la que regresó tras serle retirados por la policía de Manchester.

Según avanza Daily Mail, el atacante se ha reunido en reiteradas ocasiones con los directivos del cuadro mancuniano y les ha hecho saber la intención de volver a la disciplina del equipo. Además, tiene contrato con ellos hasta 2025, por lo que se desea cumplirlo de manera íntegra.

Mason Greenwood, durante un partido con el Manchester United. AFP7 / Europa Press

No obstante, el Manchester United no tiene pensado precipitarse y tomar la decisión de manera rápida. Por el momento siguen abiertos a cualquier opción y no se cierran ninguna puerta, pues quiere esclarecer todo lo sucedido en torno a la figura de Mason Greenwood. Además, han puesto especial hincapié en su conducta fuera de los terrenos de juego y los actos que motivaron a su detención.

División en el club

La posición del delantero inglés ha causado una seria división dentro del equipo. Por un lado, la parcela deportiva optaría por darle una segunda oportunidad una vez se ha retirado los cargos. En el otro extremo, se encuentran la directiva, que no ve claro su regreso por miedo a los posibles efectos secundarios en la reputación del equipo.

Esta última postura es la que han tomado los patrocinadores del jugador, que le abandonaron en cuanto se destapó la polémica sobre él. Mientras tanto, una de las figuras más visibles como es Erik Ten Hag, entrenador del cuadro inglés, rechaza hablar de su pupilo ante los medios.

