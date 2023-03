Desvelan la escena completa del "¿Qué mirás, bobo?": así fue el roce entre Messi y Weghorst

El Mundial de Qatar coronó a Argentina y Leo Messi como campeones tras una sequía de más de 30 años sin lograr la Copa del Mundo. Sin embargo, uno de los momentos más icónicos se vivió en los cuartos de final del mismo, cuando el '10' de la Albiceleste pronunció el archiconocido "¿Qué mirás, bobo?" a Wought Weghorst, delantero neerlandés, tras una agónica tanda de penaltis.

Todo sucedió una vez finalizó el encuentro, donde ambos equipos tenían los nervios a flor de piel tras lo vivido sobre el césped. Weghorst acudió a estrecharle la mano a Leo Messi tras la victoria de Argentina desde los once metros, pero se encontró con la negativa del líder de la Albiceleste.

Por ello, el actual delantero del Manchester United decidió esperarle en el túnel de vestuarios para aclarar lo sucedido y así zanjar el mal trago vivido. Y, hasta el momento, sólo se había compartido la viral imagen de Leo Messi dirigiéndose hacia él con la frase "¿Qué mirás, bobo?". Unos segundos que ya han quedado para la historia de los Mundiales.

El origen del “¿Qué mirás, bobo?”. 🇦🇷😳pic.twitter.com/U6iSbUgEdv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 25, 2023

Sin embargo, la FIFA ha dado a conocer la escena completa y la intrahistoria que rodeaba a la frase de Leo Messi. Lo ha hecho a través del documental del Mundial y, por fin, se ha desvelado uno de los grandes misterios, que era el ver la reacción de Weghorst al recibir esas palabras del MVP del torneo.

En la escena completa se pueda ver cómo Leo Messi entra al túnel de vestuarios y se marcha agarrado a Rodrigo de Paul, rechazando saludar al jugador neerlandés. Tras ello, el ahora jugador del Manchester United se decidió quedarse esperando al lado de la zona mixta, en la que el '10' de Argentina estaba atendiendo a los medios tras la victoria de su selección.

[La otra cara del "qué miras, bobo" de Messi: el neerlandés Weghorst fue interceptado por Agüero]

Entre tanto, Weghorst mantiene una pequeña discusión con 'Kun' Agüero, Lautaro Martínez y Lisandro. Acto seguido, el espigado delantero decide quedarse esperando con un gesto serio y rígido a esperar a Messi, ya que tenía pensado pedirle la camiseta tras el encuentro.

Sin embargo, la respuesta del '10', que justamente recibía el MVP del partido en ese momento, no fue la esperada, pues le espetó el famoso "¿Qué miras, bobo?" al verle ahí parado. Una imagen ya icónica y que pertenece a la historia de los Mundiales.

Rechazo de Messi

A pesar de ser el protagonista principal de esa escena, Messi se mostró muy arrepentido de haberla realizado y pidió disculpas en cierto modo al Weghorst al poco hacerse viral la escena. "No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido...", declaró el argentino.

"Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado", aclaró.

Sigue los temas que te interesan