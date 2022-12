La bronca entre Argentina y Países Bajos termina con Leo Messi desquiciado: "¿Qué miras, bobo?"

Argentina ya está en semifinales del Mundial de Qatar después de dejar en la cuneta a los Países Bajos en un partido con un final agónico. El cruce se decidió en la tanda de penaltis, pero a lo largo del encuentro se pudieron ver varios momentos de tensión entre los futbolistas que desembocaron en varias tanganas.

En cualquier lance saltaban las chispas entre los jugadores de las dos selecciones, y la tanda de penaltis hizo que el final fuera todavía mucho más tenso de lo esperado. De hecho, se puede ver cómo varios jugadores argentinos celebran el pase a las semifinales mirando en actitud desafiante a los futbolistas de Países Bajos, abatidos por la eliminación.

Todo esto siguió una vez que la tanda de penaltis finalizó, tal y como se pudo ver en una televisión argentina. Leo Messi, que anotó uno de los goles de Argentina, fue entrevistado al término del choque pero antes de comenzar la entrevista se le pudo ver cómo perdía los papeles e insultaba a alguien que no aparece en la imagen. "¿Qué miras, bobo, qué miras, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá", dice Messi mientras las cámaras de televisión graban.

QUE MIRAS BOBO

ANDA PALLA BOBOpic.twitter.com/Q8k6am45Rh — Fran (@frabigol) December 9, 2022

Al parecer, el jugador del París Saint Germain propina estos insultos a Weghorst, el autor del segundo tanto de Países Bajos que provocó la prórroga. El futbolista holandés trató de acercarse a Leo Messi para charlar con él, pero el argentino declinó esta opción.

El periodista le pide algo de calma al jugador argentino, pero Leo Messi hace caso omiso y sigue lanzando insultos a alguien que se queda en la distancia. Es tan solo un reflejo de lo caliente que fue el partido entre holandeses y argentinos después de los numerosos episodios de tensión que se vivieron en el Lusail Stadium.

Todo se desató con un balonazo de Romero hacia el banquillo holandés, y a partir de ahí llegaron diferentes episodios. También se vivió otro momento incómodo protagonizado por Leo Messi con el cuerpo técnico de la selección oranje. El argentino se acerca hacia el banquillo donde se encuentra todo el staff holandés haciendo el gesto de hablar con la mano, y Edgar Davids y Louis Van Gaal ven incrédulos cómo se acerca el ex del FC Barcelona.

Tensión con Mateu

Argentina finalmente logró el pase a las semifinales en la tanda de penaltis, pero tuvieron la clasificación en la mano mucho antes, en los 90 minutos reglamentarios. Entraron a los últimos 10 minutos del choque con una ventaja de dos goles, y Países Bajos redujo las diferencias. Entonces, Mateu Lahoz, el colegiado español, decidió prolongar el partido otros 10 minutos más por todas las pérdidas de tiempo que se habían producido.

Hermosa captura Messi vs vende humo de van Gaal. Davids se hace el desentendido. pic.twitter.com/u3m2OLGnpz — Alejo (@lateralus_ok) December 9, 2022

Esto lo aprovechó Países Bajos para lanzarse a la desesperada y para, en una acción a balón parado perfectamente ejecutada, hacer el 2-2, obra de Weghorst. No sentó muy bien esta prolongación a los argentinos, que tras el partido lanzaron varias acusaciones directas a Mateu Lahoz.

El propio Leo Messi fue uno de los que señaló al colegiado: "La FIFA no puede poner a un árbitro así para estas instancias. No puede poner a un árbitro que no está a la altura. Teníamos miedo antes del partido". Por su parte, Emiliano Martínez también cargó contra Mateu: "Nos tocó el peor árbitro del Mundial. No sé qué cobró en el tiro libre y dio 10 minutos de tiempo añadido. Quería que nos empataran. Es arrogante. Como quedó fuera España creo que quería que quedásemos nosotros fuera también".

Sigue los temas que te interesan