Busquets, sin Luis Enrique, cierra el ciclo de Sudáfrica: el adiós (casi) seguro del capitán de la Selección

La decepción del Mundial de 2014 costó el adiós de Xavi Hernández, en 2018 fue Andrés Iniesta y en 2022 todo apunta a que será Sergio Busquets (Sabadell, 1988) el que se despida. De confirmarse, la Selección quedará huérfana de futbolistas que formaron parte del equipo que se convirtió en leyenda en Sudáfrica.

Busquets todavía no ha anunciado nada. Prefirió no hablar sobre su futuro tras la eliminación contra Marruecos, igual que no lo hizo antes del arranque del Mundial. Su silencio, sin embargo, no eclipsó lo evidente: tiene 34 años. Es también la edad a la que Xavi e Iniesta se retiraron de la Selección.

Lo que mantenía a Busquets y seguramente era el último resquicio que podía sostener su continuidad era Luis Enrique. Y ya no está. La decisión de la Federación de dejar de contar con el técnico asturiano abre la puerta a una nueva era, comandada por Luis de la Fuente. Se da el contexto para que la salida de Sergio, si así él lo decidiera, fuera natural.

"Voy a intentar convencer a Busi de que siga al menos hasta el próximo Mundial", vacilaba Luis Enrique antes de partir a Qatar. El debate venía de meses atrás. Busquets acaba contrato con el Barça a final de temporada y Xavi también le ha querido engatusar para que siga un año más. También eso se ve más difícil tras el 'palo' del martes.

Busquets lleva tiempo escuchando los cantos de sirena de la MLS. El Inter Miami está a la espera de su 'ok' para ponerle un contrato sobre la mesa. Firmaría en verano, cuando la Selección jugará una nueva Final Four de la Nations League. Unos meses antes, en marzo, De la Fuente dará su primera lista para afrontar los partidos contra Noruega y Escocia para la clasificación de una Euro 2024 que está lejos para el pivote catalán.

Busquets suma 143 internacionalidades, el tercero que más detrás de Ramos y Casillas

Busquets ha cumplido como capitán. El brazalete lo ha llevado casi dos decenas de veces desde que Sergio Ramos dejara de ir a la Selección. Una Eurocopa, una Final Four de la Nations League y un Mundial ha jugado siendo el líder de España, el líder que quería Luis Enrique.

Campeón en Sudáfrica en 2010 y en Polonia y Ucrania en 2012, Busquets es leyenda con la camiseta española. 143 internacionalidades en total desde su debut en 2009. Solo Ramos e Iker Casillas tienen más. En Qatar, sin embargo, ya no se vio al 'Busi' de siempre. Su bajón de rendimiento también empuja hacia el adiós.

Suspenso en Qatar

El Mundial de Busquets ha estado lejos de ser brillante. Ha mantenido un alto porcentaje de acierto en pases (90,3%), pero aún así ha fallado más de lo que siempre acostumbró. De 288 pases, erró en 28 y en su mayoría provocaron situaciones de riesgo para el cuadro español. Tampoco Pedri estuvo acertado a su izquierda.

Busquets no fue el seguro de vida de España. Alemania mostró cómo había que presionarle y tanto Japón como Marruecos siguieron el mismo camino. La Selección se apagó, sin un plan B propuesto por Luis Enrique.

Actuación de Sergio Busquets durante el Mundial de Qatar David Vicente

Los números cuentan más todavía. Busquets perdió un total de 32 balones durante el Mundial (11 ante Marruecos en el partido que más). Entre buenas entradas, despejes y otras acciones defensivas solo sumó 9. El balance entre lo que perdió y lo que recuperó estuvo muy desproporcionado durante el paso de España por Qatar. Ganó 19 duelos de 31 en total (un 61,3% fueron ganados).

Ofensivamente apenas aportó. Cero goles y cero asistencias, pero además ningún tiro a puerta (sí uno que se marchó fuera y otro bloqueado por un rival) y solo tres pases claves entregados con éxito a sus compañeros. Jugándolo casi todo, ya que fue titular en los cuatro partidos y Luis Enrique solo le sustituyó ante Costa Rica. 364 minutos de juego en total. Lo peor de todo fue el penalti que falló en la tanda contra Marruecos, después de los de Sarabia y Carlos Soler.

Los números de Sergio Busquets en el Mundial de Qatar David Vicente

Futuro sin Busquets

La decisión está en manos de Busquets y también de un De la Fuente que puede optar por pasar página. Para conocer las primeras pinceladas del nuevo seleccionador habrá que esperar al próximo lunes, cuando será presentado y comparecerá ante los medios desde Las Rozas. También el Barça espera conocer la semana que viene los planes de su capitán, si renovará otro año o no.

En clave Selección, la salida de Busquets significaría buscar un nuevo capitán/líder. Según el escalafón de partidos, el siguiente es Jordi Alba (91) y después Koke (70). Por edad de uno (Jordi tiene 33 años) y por presencia de otro (Koke solo jugó 52 minutos en Qatar), el Mundial también pudo ser la despedida de ellos.

Está claro que, al margen, la Selección necesita nuevos líderes. Álvaro Morata es el cuarto capitán (61 partidos con España) y ha de asumir más responsabilidades si quiere mantenerse como el delantero de referencia, con la presión de nuevos arietes que puedan ser llamados por De la Fuente o que este insista en la idea del falso '9'.

Del gusto del hasta ahora entrenador de la Sub21 es Rodri Hernández. Consolidado en la Absoluta, siendo de lo mejor del Mundial aun jugando en una posición que no es la suya (de central), esta nueva era es su oportunidad de dar un paso adelante. Sin Busquets, además, sería el pivote titular de la Selección, un rol crucial en la idea de De la Fuente.

Rodri Hernández, con la Selección en el Mundial de Qatar Reuters

Probablemente, Pedri y Gavi, como estrellas del futuro del fútbol español, también deberán recoger parte de las responsabilidades que liberaría 'Busi'. Es importante que vayan asumiendo ese peso jugadores como ellos, algo que Luis Enrique prefirió evitar como se ha visto en el Mundial.

Por último, está el asunto Ramos. El camero quiere volver y su buena relación con De la Fuente -que si no le llevó a los JJOO fue por serle fiel al equipo que tenía en la Sub21- mantiene su esperanza. Vuelve a estar rindiendo bien, pero la duda está en su edad. Tiene 36 años y a la próxima Eurocopa llegaría con 38. Lo que es casi seguro es el adiós de Busquets. A partir de ahí, se abrirá la puerta a algo. Lo De la Fuente decida.

