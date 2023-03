Fiscalía pidió información sobre Negreira a la RFEF sin nombrar al Barça ni desvelar la investigación

La Fiscalía de Barcelona solicitó información a la Real Federación Española de Fútbol sobre José María Enríquez Negreira en junio y octubre de 2022. En dichos requerimientos del Ministerio Público no se desvela el motivo de la investigación ni tampoco se cita al FC Barcelona o que se estuviera recabando datos por pagos de un club de fútbol al exvicepresidente arbitral.

EL ESPAÑOL publica en exclusiva los dos documentos que envió la Fiscalía a la Federación y que van dirigidos al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, y no a Luis Rubiales. El primero de los requerimientos está registrado el 9 de junio de 2022 y pide los cargos que ocupó Enríquez Negreira así como los periodos y las causas de que fuera cesado como número dos de los colegiados.

Además, solicita las funciones y responsabilidades que tenía. Por último, señala que se informe si al ejercer de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros tenía alguna incompatibilidad. Esto no sucedía legalmente ya que no desempeñaba un cargo remunerado y no era profesional. Una cuestión que hubiera sido diferente si el Ministerio Público hubiera preguntado por un posible conflicto de interés en que recibiera pagos de un club de fútbol.