Laporta habla sobre el 'caso Negreira' antes de El Clásico: "Hay una campaña para quedarse con el club"

Joan Laporta tiene un mensaje para todo el barcelonismo antes de El Clásico: "Hay una campaña". Proclama lanzada en clara relación al 'caso Negreira'. No tiene mucho que ver con el partido contra el Real Madrid en el que se puede decidir buena parte de La Liga. Sin embargo, el presidente del FC Barcelona ha aprovechado el duelo contra el conjunto blanco para volver a hablar antes de la esperada rueda de prensa del conjunto catalán.

El máximo dirigente de la entidad blaugrana ha hecho aparición a través de un vídeo, dirigido a sus aficionados, que ha publicado mediante de los medios oficiales del club. En él, ha dejado un segundo mensaje para denunciar lo que, según él, quieren hacer con el club ahora que va bien deportivamente: "El objetivo es desestabilizar a corto plazo al equipo y a medio plazo controlar y quedarse con el Barça".

Joan Laporta pasa al ataque. Y lo hace de forma curiosa. Un vídeo en el que él deja un mensaje mucho más contundente del que ha querido publicitar el club. El vídeo facilitado con el mensaje del presidente ofrece la declaración íntegra del abogado catalán. Ahí se puede comprobar, de manera clara, cómo Laporta dibuja al Barça principal víctima de todo lo que está sucediendo a su alrededor estas últimas semanas.

[Van den Eynde y Martell, los abogados del Barça: de defender a Junqueras y Alves al 'caso Negreira']

Sin embargo, el club, a través de su equipo de redes sociales, mostró un mensaje mucho más comedido y que sí hacía referencia a la excusa con la que se había creado este peculiar contenio audiovisual: El Clásico. El mensaje oficial ofrecido por el club sí hace alusión al partido contra el Real Madrid: "Tenemos una gran oportunidad para acercarnos a nuestro objetivo".

Mensaje del presidente @JoanLaportaFCB antes del Clásico: "Tenemos una gran oportunidad para acercarnos a nuestro objetivo" pic.twitter.com/cLS0L4oWj2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2023

Y es que, aunque no lo parezca, el FC Barcelona se juega este fin de semana la posibilidad de dejar resuelta La Liga. Si vence al Real Madrid, se pondrá a 12 puntos y dejará a los blancos realmente tocados. De hecho, ese triunfo en el Camp Nou daría también una ventaja moral a los azulgranas de cara esa semifinal de la Copa del Rey que todavía está abierta entre ambos clubes y que se marchó con 0-1 para los culés del Santiago Bernabéu.

El comunicado de Laporta

El mensaje de Joan Laporta, en su totalidad, es digno de estudio, ya que el presidente culé empieza hablando sobre el partido contra el Real Madrid y termina haciéndolo, sin nombrarlo, del famoso 'caso Negreira'. La versión extraoficial del FC Barcelona, a falta de culminar esa investigación que está por llegar, sigue siendo que la entidad azulgrana no es culpable de lo sucedido, si no víctima del escándalo.

"Hola culés, este domingo tenemos un gran partido. Venid a animar el equipo más que nunca. Tenemos una gran oportunidad de acercarnos al objetivo que es ganar la liga. La campaña que estamos sufriendo no es casualidad y tiene como objetivo desestabilizar a corto plazo al equipo y a medio plazo controlar y quedarse con el Barça. Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo quieren orquestar esta campaña".

[Laporta recuperó los pagos a Negreira en su tercer año de presidente tras dos sin relación con el árbitro]

Tan molesto está con el asunto el presidente del FC Barcelona que ha asegurado que no solo se defenderán, si no que también pasarán a la ofensiva cuando sea oportuno: "No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos. Y no solo eso, también atacaremos. Pero ahora tenemos que concentrarnos en animar a nuestros jugadores porque el primer objetivo que tienen es desestabilizar al equipo y tenemos que animar a nuestros técnicos y futbolistas para que ganen el partido. Creo que no debemos estar centrados en otros aspectos que desvían la atención de nuestros jugadores. Venid a animar más que nunca. Animemos al Barça porque queremos al Barça".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan