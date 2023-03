Alexia Putellas: "El problema en el fútbol femenino no afecta únicamente a España"

En el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 de marzo, trasciende la entrevista que Alexia Putellas ha concedido a beIN Sports. Durante la conversación, la capitana del Barcelona se ha referido al problema en la selección española de fútbol femenino, así como sobre la conciliación entre deporte y maternidad o su futuro.

Alexia Putellas ha asegurado que lo que se necesita, en primer lugar, es que las grandes protagonistas de todo esto puedan estar concentradas en el juego: "Necesitamos que las jugadoras puedan centrarse al cien por cien en su rendimiento y que los dirigentes estén más centrados en ayudarnos, sin tener que pedir todo el tiempo. Es agotador tener que andar reclamando constantemente mejoras para poder rendir mejor".

De ahí a hablar concretamente de las '15 rebeldes', destacando que las discrepancias no son únicas en el fútbol femenino español: "No hay rebeldes o no rebeldes. Somos jugadoras y dirigentes. Espero que nuestras conversaciones privadas se queden ahí, si no se puede convertir en un tema que no beneficia a nadie. No afecta solo a España. Estas preocupaciones no son solo en España, es algo general. Canadá, Colombia, antes Estados Unidos, es un tema que se está repitiendo mucho".

Alexia Putellas, con la selección española de fútbol femenino, brinda el Balón de Oro 2021 a la afición EFE

Además, también ha comentado la situación sobre la conciliación de las futbolistas con la maternidad: "Yo no soy madre, pero tengo compañeras que tienen hijos y me explican que es muy difícil conciliar el trabajo y el embarazo. Hay que ayudarles a conciliar la vida familiar y el deporte de élite".

La lesión y su Barça

En relación a otros temas, la mejor futbolista del mundo ha explicado cómo va la lesión que le dejó sin Eurocopa y sin jugar en lo que va de temporada 2022/2023: "Lo más complicado es el principio. Aunque ahora, veo como mejora mi cuerpo poco a poco y eso pues es agradecido. Es ir marcando retos e ir consiguiéndolos, es lo que me gusta".

"Al final es ir poco a poco poniendo de mi parte el trabajo, la energía para que cuando toque volver no haya ningún riesgo de recaída... Si esto ha pasado, ha sido por algo y voy a volver mejor", ha añadido una Alexia Putellas a la que también se le ha preguntado por un futuro lejos de Can Barça.

Como la mejor futbolista del mundo que es, otros importantes equipos llaman a su puerta, pero ella, por el momento, parece decidida a seguir jugando en el club de su vida: "Mi sentimiento por el Barça está claro. Han pasado muchas cosas en el fútbol, nunca se sabe. Lo único que puedo decir es que el Lyon lleva muchos años en la élite y el Barça está en ello y la manera de liderar del club es ejemplar".

