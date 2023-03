Guardiola responde a las insinuaciones de Tebas: "Ahora los abogados harán su trabajo"

Pep Guardiola se ha mostrado tajante en la rueda de prensa previa al partido que les enfrenta al Newcastle. El entrenador del Manchester City dejó entrever su malestar ante los medios de comunicación tras ser preguntado por Javier Tebas. El máximo mandatario de La Liga había señalado que el proceso de investigación al equipo inglés había llegado demasiado tarde.

Tal fue la tensión vivida en la rueda de prensa que Guardiola se negó a responder a las preguntas de los periodistas. El técnico del City se limitó a señalar que ya se encargarían las autoridades correspondientes de poner paz entre el club y el presidente de La Liga. "No tengo comentarios. Le he hecho saber mi opinión al club y ahora los abogados harán su trabajo", espetó.

Todo se produjo un acto llevado a cabo el pasado el jueves en Londres. Allí, Javier Tebas dejó sus impresiones sobre el caso que está azotando al Manchester City durante el último mes. El máximo mandatario de la principal competición española se despechó contra lo que consideraba injusto sobre el conjunto inglés.

"En 2017 en un foro organizado en Mánchester, ya critiqué al PSG y al City. Ferran Soriano (consejero delegado del City) me pidió que me fuera a las instalaciones del club, estaba enfadado conmigo. Nada ha cambiado desde entonces, ahora se ha abierto este caso, que en mi opinión ha tardado mucho. Han roto 100 reglas Se tendrán que tomar las decisiones adecuadas", explicó en el Foro de Deporte y Negocio del Financial Times.

Una batalla que parece haber comenzado entre Tebas y Manchester City. Ahora solo falta ver cómo responde el club inglés a las insinuaciones del presidente de La Liga y toman acciones judiciales.

Tebas y la Superliga

Otro de los temas candentes que trató Tebas en su comparecencia en el Foro de Deporte y Negocio fue la Superliga. En ella, no tuvo más remedio que claudicar ante la competeción europea que se pretende poner en marcha. Además, el presidedente de la patronal asumió su derrota frente a la Premier League.

"No, no, no estoy celoso de la Premier League. A nivel comercial es el mejor producto del mundo y para LaLiga es muy difícil estar al mismo nivel por las diferencias entre ambos países", esgrimió. "Tenéis más de 70 millones habitantes, nosotros 50. Además de los países de los Commonwealth. Es imposible compararse", apuntó.

"Tenemos que analizar por qué esta Superliga apareció, si hay que mejorar la gobernanza del deporte, por ejemplo. El sistema que tenemos a veces beneficia más a los equipos grandes y hay que encontrar un equilibrio mejor", explicó sobre el análisis que llevaran a cabo para intentar comprender porqué esta nueva competición ha hecho cambiar el prisma del fútbol actual.

