Pedro Cortés, condenado a un año y diez meses de cárcel por abuso sexual a un canterano del Valencia

El expresidente del Valencia CF y exdelegado de la Selección Española de Fútbol, Pedro Cortés, ha sido condenado a un año y diez meses de cárcel por un delito de abuso sexual a un canterano del club. La sentencia se produce tan solo ocho días después del juicio y más de dos años después de los hechos denunciados, revelados en exclusiva por EL ESPAÑOL.

El fallo fue confirmado este viernes a este periódico por el propio Pedro Cortés tras avanzar el mismo el diario Las Provincias. El expresidente valencianista manifestó que va a recurrir la sentencia y rehusó a realizar más declaraciones al respecto.

El joven, que entonces tenía 16 años, denunció haber sufrido tocamientos en sus genitales en el coche de Cortés cuando este lo llevó a la residencia para jugadores del Valencia CF tras una comida.

[Los mensajes de Pedro Cortés al menor: "No quiero que te toquen las titis"]

En concreto, contó a una amiga que Pedro Cortés le había practicado tocamientos, y fue ella quien se lo relató a la familia. Al conocer esta información, fue la propia familia la que presentó la denuncia ante la Policía Nacional, que llamó a declarar a Cortés para esclarecer los hechos.

La juez que envió al banquillo a Cortés, tal y como reclamaban tanto la acusación particular como la Fiscalía, le requirió a Cortés una fianza de 6.000 euros, cantidad a la que asciende la indemnización que solicitaban tanto la familia como el Ministerio Público.

La Fiscalía pedía dos años de cárcel para Pedro Cortés, mientras que el abogado del joven reclamaba dos años y medio de prisión y otros 4 de libertad vigilada. La familia también pedía 4 años de alejamiento a más de 500 metros del menor y la prohibición de comunicarse con él.

"Eres mío"

El escrito de acusación presentado por la familia reveló mensajes sexuales que Cortés habría enviado al menor de edad. Se trata de "expresiones fuera de lugar y con ánimo libidinoso" que forman parte de las "conversaciones directas con el menor mediante el chat de la aplicación WhatsApp".

Las mismas se encontraban entre las pruebas documentales que aportó el letrado para demostrar la atmósfera de coacción que habría derivado en un abuso sexual al joven, que tenía 16 años en el momento de los hechos denunciados. "Eres mío hasta los huevos, mamón". "Eres mío hasta la punta del rabo". "Voy, te como entero, y me vuelvo". "Me pones los cuernos". "Si quieres, voy allí ahora y sabes lo que te va a pasar", rezaban algunas.

Pedro Cortés, de espaldas, al inicio del juicio.

Son muchos más los mensajes inapropiados que aporta la acusación. "Voy, te jalo, y me vuelvo". "¿Quieres que vaya? ¿Sabes lo que te puede pasar? Que se me vaya la olla y te coma entero. ¿Comprendes mamón?". "A mí me gustan mucho las mujeres, pero me gusta mucho estar contigo también ¿Pasa algo?". "¿Porque estés conmigo me van a dejar de gustar las tías?". "Todos los días arroz no puede ser, lo sabes perfectamente". "Entero te como hasta la punta del nabo. Hasta que El Niño llore. Eres mío mamón".

La defensa argumentó inicialmente a este periódico que los mensajes aportados por la familia estaban manipulados y sacados de contexto, circunstancia que ha tratado de demostrar en el juicio celebrado este jueves en el juzgado de lo Penal número 3 de Valencia.

Comida de trabajo

Tanto la acusación particular como la Fiscalía relataron que, "como en otras ocasiones, el acusado, el día 22.11.20, invitó al menor a comer junto con su familia, por lo que sobre las 13.00 horas del referido día recogió al menor en la Ciudad Deportiva del Valencia, desplazándose ambos hasta el Restaurante Casa Roberto de la ciudad de Valencia, donde comieron con otros familiares del acusado".

Agregaron que "en un momento dado, durante la comida, el acusado, con ánimo libidinoso, se aproximó al oído del menor y le susurró, te voy a comer enterito, si bien la comida continuó con normalidad". Una vez finalizada, Cortés llevó al menor "en su vehículo" a la Ciudad Deportiva del Valencia CF, donde reside el futbolista.

"Y en el referido trayecto, en un momento dado, el acusado, guiado por su ánimo libidinoso mientras mantenía su mano izquierda en el volante del vehículo, posó su mano derecha en el muslo izquierdo del menor, comenzando a hacerle masajes en forma circular, desplazando su mano el acusado hasta la zona genital del menor llegando a colocarla sobre el pene del mismo, tocándoselo", detallaron tanto la familia como la Fiscalía.

Durante la vista, que se celebró a puerta cerrada para garantizar la intimidad del denunciante, Cortés negó reiteradamente los delitos por los que fue procesado. El exdirigente valencianista aseguró que en ningún momento realizó tocamientos cuando le llevaba en su coche a la escuela del Valencia Club de Fútbol.

Respecto a los mensajes de carácter íntimo que envió al jugador y que se aportaron en la denuncia, Cortés dijo que están sacados de contexto y que respondían a su forma de hablar, según confirmaron fuentes judiciales. A su vez, argumentaron que, con la denominada ley del solo sí es sí, estos hechos ya no son delito, pues están destipificados.

