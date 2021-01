Un menor de la cantera del Valencia denuncia por abusos a Pedro Cortés, expresidente del club

Un menor de edad de la cantera del Valencia CF ha denunciado por abusos sexuales al expresidente del club Pedro Cortés. El futbolista, de entre 16 y 17 años de edad, asegura haber sufrido tocamientos por parte del actual delegado de la Selección Española de Fútbol.

Los presuntos hechos los investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del proceso. La denuncia fue presentada por la familia del menor ante la Policía Nacional el pasado mes de noviembre.

El joven asegura en el escrito que Pedro Cortés le practicó tocamientos cuando le llevaba en su coche a la escuela del Valencia Club de Fútbol, ubicada en la propia localidad de Paterna. Además de su testimonio, el chico aporta mensajes de whatsapp enviados presuntamene por el acusado para sustentar su versión.

Preguntado al respecto por este periódico, el expresidente del Valencia CF negó los hechos que se indagan en la causa, en la que figura como investigado.

Pedro Cortés asegura que se trata de una denuncia falsa y lamenta el daño que provocará su difusión a su imagen y a su familia. El dirigente federativo no quiso hacer más comentarios y remitió a este medio a su abogado. En la misma línea, el letrado defendió la inocencia de su defendido y prefirió no realizar declaraciones por tratarse de un asunto sub júdice.

Avisó una amiga

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el menor contó a una amiga que Pedro Cortés le había practicado tocamientos, y fue esta quien se lo relató a la familia. Al conocer esta información, fue la propia familia la que presentó la denuncia ante la Policía Nacional, que llamó a declarar a Cortés. Tras escuchar su versión, puso el caso en manos del Juzgado de Instrucción 1 de Paterna, que abrió diligencias para aclarar lo ocurrido.

Pedro Cortés fue presidente del Valencia CF en dos etapas, en 1986 y entre los años 1997 y 2001. En la actualidad, sin embargo, no ostenta ninguna responsabilidad para el club de Mestalla. Su vinculación se limita a su condición de dirigente histórico y a su relación con agencias de representación de futbolistas. Su contacto con el menor en cuestión podría enmarcarse en este ámbito.

En la actualidad, Cortés forma parte del equipo técnico de la Selección Absoluta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Luis Rubiales. Se trata de uno de los rostros visibles del combinado nacional, del que forma parte desde hace mucho años. En 2010 viajó con el equipo a Sudáfrica, donde España se proclamó por primera vez campeona del mundo.

El dirigente dio el salto al mundo del fútbol desde la empresa privada. Fue, junto a su hermano Rafael, uno de los fundadores e impulsores de la empresa de transportes SEUR. En 2017 su nombre fue tristemente noticia por la muerte inesperada de su hijo, también llamado Pedro Cortés, a los 42 años de edad.