Pedro Cortés dimite como delegado de la Selección tras la denuncia de un canterano por abusos

Pedro Cortés ha comunicado este jueves a la Real Federación Española de Fútbol su dimisión como delegado de la Selección Española de Fútbol, responsabilidad que ostenta desde hace dos décadas. El directivo toma esta decisión ante la investigación abierta contra él por presuntos abusos sexuales a un canterano del Valencia CF, club del que fue presidente en dos etapas.

En estos momentos Pedro Cortés se encuentra imputado en la causa que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Paterna, tal y como reveló este miércoles EL ESPAÑOL. El menor de edad, de entre 16 y 17 años, asegura haber sufrido tocamientos por parte del hasta hoy delegado del combinado nacional.

Cortés ostentaba el cargo de delegado de la Selección Española de Fútbol desde el año 2001, cuando accedió al mismo en sustitución de Paco Roig, también expresidente del Valencia CF. En la web de la Real Federación Española de Fútbol todavía aparece como uno de los nueve miembros del staff técnico que lidera Luis Enrique.

La Real Federación Española de Fútbol precisa a este periódico que se trata de un cargo de representación, por "reconocimiento a la trayectoria profesional", que no llevaba aparejada ninguna relación contractual con la entidad que preside Luis Rubiales.

La denuncia del canterano acusa a Cortés de haberle practicado tocamientos cuando el expresidente che lo llevaba en su coche a la academia el pasado mes de noviembre, si bien el Valencia CF situó este jueves lo ocurrido fuera de sus dominios. "Los presuntos hechos ocurrieron fuera de nuestras instalaciones", precisaron.

La entidad presidida por Anil Murthy salió al paso de "las informaciones publicadas sobre un presunto caso de conducta sexual inapropiada por parte de un tercero hacia un jugador de la Academia del Valencia CF". "El Valencia CF, respetando la presunción de inocencia, confía en la justicia para la resolución de este asunto", indicó, y agregó que ya se ha puesto a disposición del juez.

Preguntado al respecto por este periódico, el expresidente del Valencia CF negó los hechos que se indagan en la causa, en la que figura como investigado.

Pedro Cortés asegura que se trata de una denuncia falsa y lamenta el daño que provoca su difusión a su imagen y a su familia. El dirigente federativo no quiso hacer más comentarios y remitió a este medio a su abogado. En la misma línea, el letrado defendió la inocencia de su defendido y prefirió no realizar declaraciones por tratarse de un asunto sub júdice.