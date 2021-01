El Valencia se pone a disposición del juez tras la denuncia de un canterano a Pedro Cortés por abusos

El Valencia CF comunicó este jueves que se ha puesto a disposición de la justicia ante la denuncia por presuntos abusos sexuales presentada por la familia de uno de sus canteranos contra el expresidente del club Pedro Cortés. Como reveló este jueves EL ESPAÑOL, el futbolista, de entre 16 y 17 años de edad, asegura haber sufrido tocamientos por parte del actual delegado de la Selección Española de Fútbol.

La entidad presidida por Anil Murthy salió al paso de "las informaciones publicadas sobre un presunto caso de conducta sexual inapropiada por parte de un tercero hacia un jugador de la Academia del Valencia CF". "El Valencia CF, respetando la presunción de inocencia, confía en la justicia para la resolución de este asunto", indicó.

"Desde el momento en que el club tuvo conocimiento de los hechos, la prioridad del Valencia CF ha sido acompañar a nuestro jugador y a su familia para garantizar su bienestar y atender sus necesidades en estos momentos tan difíciles", manifestó el equipo en primer lugar.

La denuncia del canterano acusa a Cortés de haberle practicado tocamientos cuando el expresidente lo llevaba en su coche a la academia el pasado mes de noviembre, si bien el Valencia CF sitúa el relato fuera de sus dominios. "Los presuntos hechos ocurrieron fuera de nuestras instalaciones", precisaron.

Además, explicaron que los mismos "están siendo investigados por las autoridades, a cuya disposición se puso el Valencia CF dentro de la más absoluta discreción". "No habrá más información pública al respecto por respeto a dicha investigación", subrayó.

El Valencia CF insistió en recordar "la importancia de preservar la privacidad de las personas afectadas". "Todos tenemos la responsabilidad de respetar a los afectados y evitar las especulaciones que puedan causar más dolor. El Club no tolerará ningún acto insensible que cause más angustia a los afectados", recalcó.

Por último, agregaron que "el Valencia CF y la Academia del Valencia CF cuentan con el personal profesional y los controles necesarios para proteger y detectar este tipo de infracciones y mantener un entorno seguro". "Continuaremos velando porque nuestras medidas sean rigurosas para salvaguardar el bienestar de todos los miembros del Valencia CF", agregaron.

Preguntado al respecto por este periódico, el expresidente del Valencia CF negó los hechos que se indagan en la causa, en la que figura como investigado.

Pedro Cortés asegura que se trata de una denuncia falsa y lamenta el daño que provoca su difusión a su imagen y a su familia. El dirigente federativo no quiso hacer más comentarios y remitió a este medio a su abogado. En la misma línea, el letrado defendió la inocencia de su defendido y prefirió no realizar declaraciones por tratarse de un asunto sub júdice.