José Juan, el portero de 41 años que eliminó al Real Madrid en Copa: "Estamos en estado de shock"

El Real Madrid sucumbió ante el Alcoyano en su primer partido de la Copa del Rey en lo que va de temporada. Una sorpresa que ha dejado en una situación delicada al conjunto merengue, a su plantilla y a Zidane. Más allá del resultado, el juego no convenció y la falta de puntería condenó a los madridistas. En gran parte gracias al héroe silencioso del partido: José Juan.

El portero de 41 años del Alcoyano fue determinante y, por ello, se convirtió en el gran protagonista de los momentos posteriores al partido. Sin embargo, no es más que un nuevo logro para un arquero que ha vivido de todo. Desde un amargo debut en Primera con el Celta de Vigo, hasta ascensos en todas las categorías que ha jugado.

José Juan atiende a EL ESPAÑOL después de haber llevado al colegio a sus hijos y tras una noche en la que conciliar el sueño no fue nada fácil. Cansado, con una maratón de entrevistas y con el orgullo de haber hecho historia, José Juan desvela el mensaje que le dio Courtois al término del encuentro o las claves de una carrera de más de 17 años en el mundo del fútbol.

¿Cómo estás viviendo estas primeras horas? ¿Te ha dado tiempo a descansar?

No, nada, poquito. Llegué de Alcoy sobre la 1:30 aquí a Elche, donde estoy afincado, he dormido pocas horas y he hecho lo de siempre. Levantarme pronto, he llevado a los niños al cole. Lo de siempre.

¿Qué te han dicho en casa?

Que enhorabuena y todos muy contentos. Lo que hizo el equipo ayer, pasa pocas veces en la vida. El fútbol tiene estas cosas, que te da estos momentos. Por eso este deporte es tan bonito.

Alcoyano EFE

¿Uno llega a creérselo o cada cierto tiempo empieza a pensarlo otra vez?

Ahora estamos en estado de shock. No sabemos bien lo que hicimos ayer, hasta que pasen unos días o semanas. Ayer, lo que pasó... Eliminar a todo un campeón de Europa, al mejor equipo del mundo, pasa pocas veces en la vida. El equipo hizo un gran partido y conseguimos dar la sorpresa y eliminar a todo un Real Madrid.

Además, lo hicisteis remontando. ¿Cómo preparasteis el partido y cómo ibais viendo que de verdad teníais opciones?

El equipo salió juntito, como teníamos que jugar. No podíamos jugarle de tú a tú al Real Madrid. El equipo salió juntito, sabíamos que tenían que jugar abiertos, jugar hacia banda, estar cerraditos atrás. El gol que nos metieron antes del descanso vino algo de bajón, fuimos al vestuario algo desmoralizados. El míster nos dijo que podía pasar y que saliéramos la segunda parte a disfrutar.

Le pusimos más intensidad, sabíamos que nuestras opciones pasaban por las jugadas de balón de estrategia y a la contra, y una al balón parado conseguimos empatar. Y ya en la prórroga, en una contra con el Real Madrid buscando el segundo gol, la contra salió perfecta y conseguimos marcar el segundo gol. Fue un momento de 'madre mía, lo que estamos haciendo'. Fue un momento increíble.

La parte positiva de ser categorías como la vuestra, muy física, no sé si os vino bien porque fue un partido muy largo, de mucho desgaste y aguantasteis perfectamente.

Sí. El equipo, a nivel físico y mentalmente, está en un momento espectacular. Se vio ayer que aguantamos perfectamente. Incluso en Segunda B, que son partidos muy duros, el equipo en las segundas partes siempre va a más. Ayer, entre la segunda parte y la prórroga se vio que el equipo físicamente está muy bien.

Fuiste uno de los más protagonistas con esas paradas. ¿Qué te dijo el equipo?

Nada -risas-. Que enhorabuena, que lo que habíamos hecho era la hostia, hablando rápido. Habíamos hecho historia en el Alcoyano. Son momentos inolvidables que se te quedan para toda la vida clavados en la memoria.

¿Algún jugador del Real Madrid o cuerpo técnico, os dijo algo u os felicitó?

A mí Courtois, al acabar el partido, dentro del vestuario, me felicitó por el partido que había hecho. Le doy las gracias por ese detalle que tuvo conmigo.

Antes del partido os pidieron las camisetas que queríais cada uno para el intercambio. ¿Cuál elegiste tú?

Yo la de Courtois.

¿No hubo cambio al llegar a casa?

No, cogí la de Courtois. Me gusta tener camisetas de porteros. Courtois es un portero top y me gustaba tenerla.

Ayer tu nombre era TT en Twitter. ¿Cómo lo has vivido?

En una nube. En Instagram, Twitter, tenía mil seguidores y he pasado a 16.000. Estoy abrumado. Durante todo el día intentaré responder a todos los mensajes, que va a ser bastante difícil, pero poco a poco.

¿Te ha llegado alguno de alguien que no te esperaba?

De muchas personas, hay algunas que te llevan en el recuerdo y se acuerdan de ti. Hay mensajes que son muy de agradecer.

Ya has tenido intercambio de mensajes con Ibai.

Ah, sí -risas-. Desde que salí del partido me mandataron las capturas. Le contesté de camino de vuelta. No sé qué decir, es la primera vez que me pasa y estoy abrumado.

¿Tenéis cierto miedo o presión para no desconcentraros porque el objetivo es el que es?

Sabemos que nuestra primera competición es este domingo, que jugamos contra el Orihuela porque va a ser un partido durísimo que están luchando por la Liga Pro. Lo que nos da de comer es la liga. En la Copa seguiremos soñando hasta que podamos.

Como me dijo un amigo mío de aquí, un tal Nino que juega en el Elche, que al final el verde es el que decide

La gente está acostumbrada a ver a qué se dedican los futbolistas de Primera o Segunda. En categorías como la vuestra, ¿qué hace José Juan de normal? ¿Tiene trabajo a parte? ¿Cuál es tu rutina?

En estos tiempos se puede vivir del fútbol en Segunda B. Mi rutina es llevar a los niños al cole, ir a entrenar a Alcoy, venir y recogerlos, participo también de cuidador de porteros en el Costa City. Tengo poco tiempo.

¿Cómo habéis vivido en el club los últimos meses con el protocolo Covid, la falta de ingresos, clubes que podían desaparecer...?

Fue muy duro. El año pasado estábamos en Tercera. Acabamos el campeonato líderes destacados, en el playoff quedamos eliminados. Fuimos a la repesca, el Marino tuvo Covid y tuvimos que volver de Madrid. La Federación decidió que subiéramos los cuatro...

Y este año, éramos una plantilla nueva. No empezamos con buen pie porque hubo casos de Covid en el vestuario y tuvimos que estar casi 15 días parados, luego casi cinco partidos en un mes. Fue todo un poco complicado, pero con trabajo y con tesón el equipo está respondiendo y llegan los resultados.

Tú, que tienes veteranía en el fútbol. ¿En algún momento dijiste: 'No me compensa tanto'?

No, porque me gusta esto. Sino no estaría aún jugando. Voy día a día, trabajo todos los días a tope. Como me dijo un amigo mío de aquí, un tal Nino que juega en el Elche, que al final el verde es el que decide. Si estamos para jugar o no, el verde es el que te dice si puedes seguir jugando o no.

Centrándonos en tu historia. Se está comentando muchísimo. De darle le pase al Alcoyano a los inicios en 2003. ¿Crees en el destino?

No te sé decir. Lo que me ha pasado estos años... Soy un currante del fútbol. He dado muchos bandazos por los campos de España, he pasado por Segunda B, Segunda A, ese momento en Primera. Es un sueño. Al mirar la trayectoria, es como un broche de oro. Eliminar al Madrid, a todo un campeón de Europa, es como una película que esperemos que ponga "continuará".

Se decía que por ese error no volviste a jugar en Primera. ¿Tuvo algo que ver?

No sé. El fútbol son momentos y decisiones y estar en el momento acertado. En ese momento, fue una jugada desgraciada, aunque anteriormente había hecho tres buenas paradas. Son circunstancias. A partir de ahí, mira mi carrera. Campos de Segunda B, Segunda... Mi trabajo y mi constancia me han llevado hasta aquí.

Has vivido varios ascensos. En la escala de dificultad o de la adrenalina, ¿dónde está cada cosa?

Pues todos son momentos especiales. Ayer, un momento increíble. Los ascensos, de Segunda B a Segunda, de Segunda a Primera... Son momentos que cuando los consigues los disfrutas muchísimo. El de ayer, es otro momento que me queda en mi recordatorio, para enseñárselo a mis hijos y a mis nietos. Es como un broche de oro. Esperemos que, si conseguimos subir a la Liga Pro, es como si me quedara mi último ascenso. Creo que he conseguido todos. De Tercera a Segunda B, de Segunda B a Primera. Para rematar mi carrera sería espectacular.

Lo que me ha pasado estos años... Soy un currante del fútbol

¿Uno sigue pensando si una actuación como esta puede abrirte la puerta en otro club?

No lo sé. Sé que tengo una edad, si me viniera con 25 años a lo mejor me abriría muchas puertas, a mi edad no lo sé. Seguiré trabajando, estoy muy a gusto en el Alcoyano, me quiero afincar en el Elche, mi familia está muy a gusto. Se lo dejo caer ya. Si el Alcoyano me quiere renovar, estoy dispuesto.

Hablabas de Nino. Los veteranos estáis en peligro de extinción, pero últimamente lideráis.

Al final, el verde es el que decide. Creo que muchas veces no hay que mirar el carnet, sino el rendimiento. Estos años el jugador se cuida más, la alimentación... El jugador está llegando cada vez a años más longevos. Hay muchos jugadores en Primera y Segunda que están rindiendo a un nivel grandísimo a pesar de la edad.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Militao al Alcoyano

Tú que lo has vivido. ¿Notas ese cambio a la hora de preparar a los equipos que puede permitir que los jugadores estéis mucho más en la élite?

Sí, ha evolucionado. La alimentación, la preparación física... Ahora el jugador se cuida más, hay mejores metodologías y mejores fisios. El fútbol ha cambiado muchísimo. Alarga mucho más la vida del futbolista.

Para objetivos de la Copa del Rey. Siempre se dice que el que venga, pero me imagino que cada uno tendrá una predilección por un equipo.

No, nosotros estamos disfrutando del momento de ayer. En el sorteo, el que toque, toque. No nos ponemos ninguna meta de a quién queremos. A disfrutarlo como en las eliminatorias ante el Laredo, el Huesca y el Real Madrid.

El buen sabor de boca no os lo va a quitar nadie, ¿no? Aunque perdáis contra un equipo más asequible que el Real Madrid.

No. No se puede decir de peor nivel. En Primera todos los equipos son muy buenos. Nunca nos va a quitar el buen sabor de boca.

¿Os ha hablado el presidente de alguna primera o algo?

Algo hay, algo rascaremos -risas-.